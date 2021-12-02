1 грудня 21:45
Дженоа 0
Мілан 3
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Давайте стиснемо зуби: Шевченко налаштований оптимістично після першого розгрому в Італії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 08:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Андрій Шевченко підбив підсумки поєдинку його Дженоа проти Мілана у чемпіонаті Італії. Український тренер ще жодного разу не вигравав у Серії А
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

А у поєдинку проти своєї колишньої команди Шева зазнав першої великої поразки на чолі Дженоа – 0:3.

"У нас багато травмованих гравців, що, безумовно, завдало нам багато проблем. Подивимося після цієї гри, тому що у Ніколо Ровели була проблема, і ми сподіваємося, що вона несерйозна, але нам довелося замінити його, і завтра у нього буде обстеження" , – нарікав Шевченко після матчу.

Реклама

Шевченко заявив, що його команда створювала моменти, але важко протистояти супернику, який міг змінити гру за рахунок індивідуальної майстерності.

"Звичайно, Мілан тиснув дуже сильно, і ми вивчали, як створити їм проблеми, ми справді створювали моменти, але цей Мілан дуже сильний.

Коли ти пропускаєш гол у перші 10 хвилин, це сильно збиває тебе з пантелику. Ми пропустили ще один гол перед перервою і це змінює гру", – зізнався тренер.

Проте український тренер не опускає руки та закликає команду боротися далі.

Реклама

"Потрібно постаратися ще трохи набрати обертів, у команди були шанси, їхній воротар чудово впорався з двома сейвами.

Ми втратили багато гравців – це складно. Але ми знаходимося на правильному шляху та знаємо, що маємо боротися до кінця. Давайте стиснемо зуби і рухатимемося далі", – додав Шевченко, якого цитує pianetamilan.it.

Раніше ми писали, що Зінченко не перейде до команди Шевченка: інсайдер назвав причину. Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде до Генуї заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає сенсу.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

Завтра

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти