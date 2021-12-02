Давайте стиснемо зуби: Шевченко налаштований оптимістично після першого розгрому в Італії

А у поєдинку проти своєї колишньої команди Шева зазнав першої великої поразки на чолі Дженоа – 0:3.
"У нас багато травмованих гравців, що, безумовно, завдало нам багато проблем. Подивимося після цієї гри, тому що у Ніколо Ровели була проблема, і ми сподіваємося, що вона несерйозна, але нам довелося замінити його, і завтра у нього буде обстеження" , – нарікав Шевченко після матчу.
Шевченко заявив, що його команда створювала моменти, але важко протистояти супернику, який міг змінити гру за рахунок індивідуальної майстерності.
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"Звичайно, Мілан тиснув дуже сильно, і ми вивчали, як створити їм проблеми, ми справді створювали моменти, але цей Мілан дуже сильний.
Коли ти пропускаєш гол у перші 10 хвилин, це сильно збиває тебе з пантелику. Ми пропустили ще один гол перед перервою і це змінює гру", – зізнався тренер.
Проте український тренер не опускає руки та закликає команду боротися далі.
"Потрібно постаратися ще трохи набрати обертів, у команди були шанси, їхній воротар чудово впорався з двома сейвами.
Ми втратили багато гравців – це складно. Але ми знаходимося на правильному шляху та знаємо, що маємо боротися до кінця. Давайте стиснемо зуби і рухатимемося далі", – додав Шевченко, якого цитує pianetamilan.it.
Раніше ми писали, що Зінченко не перейде до команди Шевченка: інсайдер назвав причину. Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде до Генуї заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає сенсу.