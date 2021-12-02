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Давайте стиснем зубы: Шевченко настроен оптимистично после первого разгрома в Италии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 08:59
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Андрей Шевченко подвел итоги поединка его Дженоа против Милана в чемпионате Италии. Украинский тренер еще ни разу не выигрывал в Серии А
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

А в поединке против своей бывшей команды Шева потерпел первое крупное поражение во главе Дженоа – 0:3.

"У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что у Николо Ровеллы была проблема, и мы надеемся, что она несерьезная, но нам пришлось заменить его, и завтра у него будет обследование", – посетовал Шевченко после матча.

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Шевченко заявил, что его команда создавала моменты, но было трудно противостоять сопернику, который мог изменить игру за счет индивидуального мастерства.

"Естественно, Милан давил очень сильно, и мы изучали, как создать им проблемы, мы действительно создавали моменты, но на данный момент Милан очень сильный.

Когда ты пропускаешь гол в первые 10 минут, это сильно сбивает тебя с толку. Мы пропустили еще один гол перед перерывом, и это меняет игру", – признался тренер.

Тем не менее, украинский тренер не опускает руки и призывает команду бороться дальше.

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"Нужно постараться еще немного набрать обороты, у команды были шансы, их вратарь отлично справился с двумя сейвами.

Мы потеряли много игроков, это сложно. Но мы находимся на правильном пути и знаем, что должны бороться до конца. Давайте стиснем зубы и будем двигаться дальше", – добавил Шевченко, которого цитирует pianetamilan.it.

Ранее мы писали, что Зинченко не перейдет в команду Шевченко: инсайдер назвал причину. Украинский полузащитник Александр Зинченко не переедет в Геную ради своего бывшего тренера по сборной Украины – в этом нет резона.

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