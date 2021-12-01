Зінченко не перейде до команди Шевченка: інсайдер назвав причину

Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде до Генуї заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає резону

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на тренуванні / Фото: УАФ

Авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо впевнений, що можливий трансфер Зінченка до Дженоа не більше ніж чутки. Українець не проміняє гранд європейського футболу заради аутсайдера Серії А.

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"Я не думаю, що Зінченко може залишити Манчестер Сіті та перейти до Дженоа. При всій повазі до Дженоа, але Зінченка дуже люблять у Манчестер Сіті, Тому ... Не тому, що він українець і має йти за українським тренером і обирати Дженоа. Він грає за Манчестер Сіті, грає за титули і для того, щоб виграти Лігу чемпіонів", – цитує слова Ді Марціо Meta-ratings.

Зінченко vs Мессі / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко у найближче трансферне вікно може перебратися на правах оренди до італійського Дженоа. Нові власники "грифонів" мали виділити бюджет на посилення команди Андрія Шевченка.

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що сьогодні у Серії А відбудеться поєдинок нинішньої команди Шеви Дженоа проти його колишнього клубу Мілана, у якому він став зіркою світової величини. За онлайн-трансляцією матчу Дженоа – Мілан стежте на нашому сайті.