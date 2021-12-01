3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зінченко не перейде до команди Шевченка: інсайдер назвав причину

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 грудня, 18:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде до Генуї заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає резону
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на тренуванні
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на тренуванні / Фото: УАФ

Авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо впевнений, що можливий трансфер Зінченка до Дженоа не більше ніж чутки. Українець не проміняє гранд європейського футболу заради аутсайдера Серії А.

Читайте також: "Він найкращий у світі!" Зінченко назвав найкрутішого тренера

Реклама

"Я не думаю, що Зінченко може залишити Манчестер Сіті та перейти до Дженоа.

При всій повазі до Дженоа, але Зінченка дуже люблять у Манчестер Сіті, Тому ...

Не тому, що він українець і має йти за українським тренером і обирати Дженоа. Він грає за Манчестер Сіті, грає за титули і для того, щоб виграти Лігу чемпіонів", – цитує слова Ді Марціо Meta-ratings.

Зінченко vs Мессі
Зінченко vs Мессі / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко у найближче трансферне вікно може перебратися на правах оренди до італійського Дженоа. Нові власники "грифонів" мали виділити бюджет на посилення команди Андрія Шевченка.

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола
Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні у Серії А відбудеться поєдинок нинішньої команди Шеви Дженоа проти його колишнього клубу Мілана, у якому він став зіркою світової величини. За онлайн-трансляцією матчу Дженоа – Мілан стежте на нашому сайті.

Андрій Шевченко біля керма Дженоа
Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: genoacfc.it

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

3 груд

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти