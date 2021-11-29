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Пригрів гадюку на шиї! Борячук висловився про зраду Седан із Зінченком

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
29 листопада, 17:26
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Відомий футболіст після кількох років мовчання поділився емоціями, які пережив після розлучення з коханою
Андрей Болячку поділився емоціями після розставання з Владою Седан
Андрей Болячку поділився емоціями після розставання з Владою Седан

Андрій Борячук розповів про те, як вплинуло розставання з Владою Седан на його спортивну кар'єру і відповів на питання, яке хвилювало всіх фанатів – чи була депресія після зради.

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"Та ні. Не вплинуло. Це вже пройдений етап. Ми зустрічалися три роки. Тобто так вийшло, що люди мають якісь стосунки протягом деякого часу. Звичайно, мені здається з будь-якого боку були переживання, тому я б не сказав, що зачепило".

Олександр Зінченко и Влада Седан стали батьками
Олександр Зінченко и Влада Седан стали батьками / Фото: Reuters

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"А ситуація, так – була неприємна, оскільки блін, хто знав, що так вийде?"

Це давно у минулому. Яка образа, мені нема на кого ображатися".

Пізніше ведущий поцікавився, чи Борячук спілкується зі своїм другом юності – Олександром Зінченком, який відбив у нього дівчину.

"Ні, не спілкуємося. Ти розумієш, яка тут ситуація, як чоловік. Так, як ми можемо спілкуватися, можеш мені пояснити? Де логіка? Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили. Це не було по-чоловічому", – відповів Андрій

Нагадаємо, що після розставання з Седан Борячук поділився у своєму Instagram фотографією, яку підписав дуже завуальовано.

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"Пригрів гадюку на шиї"

На запитання, чи ця фотографія стосується Влади, футболіст відповів:

"Ні, ні. Це про футболку. Почав читати коментарі до фото, а там... Це справді просто збіглося. Після розставання на момент публікації фото вже минуло 3-4 місяці", – зізнався спортсмен.

Фото викликало величезну хвилю негативу:

"Це ти про колишню?", – запитали під постом у футболіста фанати.

"Жирним шматком приманили. Ось і втекла", – написав фоловер Андрія.

Зінченко та Борячук дружили з юного віку, тому такий вчинок товариша став для Андрія справжнім шоком:

"Я не знаю, як би ставився до цієї людини при зустрічі. У них своє життя, у мене своє. Різні люди. Були раніше друзями – вже ні. Бо після такого, як дружити?

У нас була компанія досить близька, так усе класно було. Ми йшли рік за роком разом із 14 років.

Сталося б це за спиною, сприйняв би легше. А так спалив їх сам", – розповів футболіст в ефірі YouTube каналу SportArena.

Варто зазначити, що Влада Щеглова (пседонім Седан) після спільної поїздки на відпочинок із тоді ще її бойфрендом – Андрієм Борячуком та другом Зінченком, який на момент поїздки був самотнім, видалила всі фото з Андрієм, а потім постила фотографії в компанії Олександра.

Вийшло якесь кохання на трьох.

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