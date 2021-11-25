"Він найкращий у світі!" Зінченко назвав найкрутішого тренера

Український півзахисник Манчестер Сіті нечасто тішить своєю появою в основі "городян", але у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ Олександр вийшов із перших хвилин

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters

Головний тренер МанСіті Хосеп Гвардіола навіть знайшов для Зінченка місце у півзахисті, хоча у складі "городян" він найчастіше грає лівого захисника. Після поєдинку з ПСЖ українець поділився своїми враженнями від гри і не забув подякувати наставнику Манчестер Сіті.

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"Я вже давно не грав у півзахисті в Манчестер Сіті, але не можу сказати, що це щось нове для мене. Я виступаю на цій позиції у збірній України. Можливо, я зіграв не дуже добре і не зміг забити, але найголовніше – ми перемогли. Підтримка з боку наших уболівальників завжди чудова, і не має значення, чи граємо ми вдома чи на виїзді. Хочу подякувати їм.

Зінченко vs Мессі / Фото: Getty Images

Гвардіола? Він найкращий у світі. Гвардіола робить все, що в його силах, щоб допомагати команді. Це дуже важливо у грі, тому що кожна деталь може допомогти", – сказав Зінченко клубний прес-службі.

Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Олександр Зінченко отримав одну з найгірших оцінок у Манчестер Сіті за переможний матч із ПСЖ (2:1), але за деякими показниками перевершив зірку суперників Ліонеля Мессі.

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Зазначимо, що нинішнього сезону лідер збірної України зіграв за "городян" 6 матчів у всіх турнірах, але результативними діями не відзначився.

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

А нещодавно ми розповідали, як Ігор Бєланов дав Зінченку потримати в руках "Золотий м'яч" – приз найкращому футболісту Європи, який екс-динамівець завоював 1986 року.