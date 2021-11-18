Зінченко отримав "Золотий м'яч" (фото)

Футболісту Манчестер Сіті дав потримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу її реальний володар Ігор Бєланов

Зінченко із "Золотим м'ячем" і Бєлановим / Фото: Instagram

Олександр Зінченко, якому після перемоги над Боснією донька показала непристойний жест, похвалився зустріччю з легендою українського футболу – Ігорем Бєлановим.

Бєланов дав Зінченку потримати в руках "Золотий м'яч" – приз найкращому футболісту Європи, який ексдинамівець виборов 1986 року.

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"Із одним із трьох українських володарів "Золотого м'яча", – підписав у Instagram спільне фото з Бєлановим 24-річний Зінченко, який раніше виступав у збірній країни під керівництвом володаря "Золотого м'яча"-2004 Андрія Шевченка.

"Саню, чекаємо, коли привезеш до України четвертий!" – пишуть фоловери Зінченка.

Три українські володарі "Золотого м'яча" – Шевченко, Блохін и Бєланов

Зауважимо, що володаря "Золотого м'яча"-2021 оголосять 29 листопада. Головними претендентами на нагороду називають Роберта Левандовського та Ліонеля Мессі.

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