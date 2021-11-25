Зінченко перебив Мессі

Українець Олександр Зінченко отримав одну з найгірших оцінок у Манчестер Сіті за переможний матч із ПСЖ, але за деякими показниками перевершив зірку суперників Ліонеля Мессі

Зінченко vs Мессі / Фото: Getty Images

Завдяки домашній перемозі над ПСЖ із рахунком 2:1 Манчестер Сіті достроково виграв свою групу Ліги чемпіонів та пробився до плей-оф турніру у статусі сіяної команди.

Щоправда, Олександру Зінченку, який вийшов у стартовому складі МанСіті, та ще й не ліворуч в обороні, а в центрі поля, аналітики WhoScored виставили одну з найнижчих оцінок у "містян" – 5,9.

Реклама

Нижче (5,8) – лише у центрбека Сіті Джона Стоунза.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ МАНСІТІ

Зінченка замінили на 54-й хвилині на Жезуса за рахунку 1:0 на користь ПСЖ, після чого МанСіті забив два м'ячі та здобув вольову перемогу – 2:1.

Реклама

Проте Зінченко, незважаючи на низьку оцінку, за деякими показниками перевершив нападника ПСЖ Ліонеля Мессі, який відіграв весь матч і отримав від аналітиків 6,4 бала.

Наприклад, Зінченко перебив Лео, завдавши два удари по воротах суперника, позаяк Мессі – лише один. Точність передач українця склала 92%, а аргентинця – 89%.

Реклама

Нагадаємо, попереднього разу Зінченко виходив на поле у складі МанСіті 3 листопада, коли провів 11 хвилин у переможній зустрічі з Брюгге (4:1).

Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:1

Голи: Стерлінг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50