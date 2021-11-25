24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 0
Мілан 1
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Зінченко перебив Мессі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
25 листопада, 09:36
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Українець Олександр Зінченко отримав одну з найгірших оцінок у Манчестер Сіті за переможний матч із ПСЖ, але за деякими показниками перевершив зірку суперників Ліонеля Мессі
Зінченко vs Мессі
Зінченко vs Мессі / Фото: Getty Images

Завдяки домашній перемозі над ПСЖ із рахунком 2:1 Манчестер Сіті достроково виграв свою групу Ліги чемпіонів та пробився до плей-оф турніру у статусі сіяної команди.

Щоправда, Олександру Зінченку, який вийшов у стартовому складі МанСіті, та ще й не ліворуч в обороні, а в центрі поля, аналітики WhoScored виставили одну з найнижчих оцінок у "містян" – 5,9.

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Нижче (5,8) – лише у центрбека Сіті Джона Стоунза.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ МАНСІТІ

Зінченка замінили на 54-й хвилині на Жезуса за рахунку 1:0 на користь ПСЖ, після чого МанСіті забив два м'ячі та здобув вольову перемогу – 2:1.

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Проте Зінченко, незважаючи на низьку оцінку, за деякими показниками перевершив нападника ПСЖ Ліонеля Мессі, який відіграв весь матч і отримав від аналітиків 6,4 бала.

Наприклад, Зінченко перебив Лео, завдавши два удари по воротах суперника, позаяк Мессі – лише один. Точність передач українця склала 92%, а аргентинця – 89%.

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Нагадаємо, попереднього разу Зінченко виходив на поле у складі МанСіті 3 листопада, коли провів 11 хвилин у переможній зустрічі з Брюгге (4:1).

Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:1
Голи: Стерлінг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50

Груповий етап
Група A
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
5
4
0
1
17
8
9
12
Забиті 17
Пропущені 8
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
5
2
2
1
9
7
2
8
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: П Н В В Н
3
Лейпциг Лейпциг Лей
5
1
1
3
13
13
0
4
Забиті 13
Пропущені 13
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П П
4
Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
16
-11
4
Забиті 5
Пропущені 16
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В Н

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
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