Момент істини для Шахтаря: розклад, котирування та результати матчів Ліги чемпіонів 24 листопада

У середу, 24 листопада, пройдуть вісім поєдинків п'ятого туру групового раунду найпрестижнішого єврокубку, включаючи протистояння "гірників" з Інтером