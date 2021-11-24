Момент істини для Шахтаря: розклад, котирування та результати матчів Ліги чемпіонів 24 листопада

До вашої уваги – розклад, котирування та результати матчів середи в Лізі чемпіонів.
Слідкуйте за трансляцією онлайн Інтер – Шахтар із докладним описом усіх подій матчу.
СЕРЕДА, 24 ЛИСТОПАДА
Група А
Далі по темі
22:00 Брюгге – Лейпциг
Котирування: 3.55 – 3.75 – 2.05
22:00 Манчестер Сіті – ПСЖ
Котирування: 1.62 – 4.40 – 5.20
Група В
22:00 Ліверпуль – Порту
Котирування: 1.98 – 3.70 – 3.80
22:00 Атлетіко – Мілан
Котирування: 1.66 – 4.00 – 5.50
Група С
19:45 Бешикташ – Аякс
Котирування: 8.00 – 5.60 – 1.37
22:00 Спортінг Л – Боруссія Д
Котирування: 2.45 – 3.50 – 2.95
Група D
19:45 Інтер – Шахтар
Котирування: 1,33 – 5.70 – 9.10
22:00 Шериф – Реал
Котирування: 12.00 – 6.10 – 1.27
Матчі Ліги чемпіонів транслюються на платформі Megogo.