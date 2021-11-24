24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Момент істини для Шахтаря: розклад, котирування та результати матчів Ліги чемпіонів 24 листопада

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 12:44
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У середу, 24 листопада, пройдуть вісім поєдинків п'ятого туру групового раунду найпрестижнішого єврокубку, включаючи протистояння "гірників" з Інтером
У матчі 5-го туру ЛЧ зустрінуться Інтер та Шахтар
У матчі 5-го туру ЛЧ зустрінуться Інтер та Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

До вашої уваги – розклад, котирування та результати матчів середи в Лізі чемпіонів.

Слідкуйте за трансляцією онлайн Інтер – Шахтар із докладним описом усіх подій матчу.

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СЕРЕДА, 24 ЛИСТОПАДА

Група А

22:00 Брюгге – Лейпциг

Котирування: 3.55 – 3.75 – 2.05

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22:00 Манчестер Сіті – ПСЖ

Котирування: 1.62 – 4.40 – 5.20

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
4
3
0
1
15
7
8
9
Забиті 15
Пропущені 7
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
4
2
2
0
8
5
3
8
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В В Н
3
Брюгге Брюгге Брю
4
1
1
2
5
11
-6
4
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Лейпциг Лейпциг Лей
4
0
1
3
8
13
-5
1
Забиті 8
Пропущені 13
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П П

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Група В

22:00 Ліверпуль – Порту

Котирування: 1.98 – 3.70 – 3.80

22:00 Атлетіко – Мілан

Котирування: 1.66 – 4.00 – 5.50

Груповий етап
Група B
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
4
4
0
0
13
5
8
12
Забиті 13
Пропущені 5
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В В В
2
Порту Порту Пор
4
1
2
1
3
6
-3
5
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н
3
Атлетіко Атлетіко Атл
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Мілан Мілан Міл
4
0
1
3
4
7
-3
1
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П П

Група С

19:45 Бешикташ – Аякс

Котирування: 8.00 – 5.60 – 1.37

22:00 Спортінг Л – Боруссія Д

Котирування: 2.45 – 3.50 – 2.95

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
4
4
0
0
14
2
12
12
Забиті 14
Пропущені 2
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
4
2
0
2
4
8
-4
6
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
4
2
0
2
9
7
2
6
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
4
0
0
4
2
12
-10
0
Забиті 2
Пропущені 12
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П

Група D

19:45 Інтер – Шахтар

Котирування: 1,33 – 5.70 – 9.10

22:00 Шериф – Реал

Котирування: 12.00 – 6.10 – 1.27

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

Матчі Ліги чемпіонів транслюються на платформі Megogo.

Трофей Ліги чемпіонів
Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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