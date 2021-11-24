23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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На рік вистачить! Скільки Динамо заробило у ЛЧ

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 11:49
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Незважаючи на невихід до весняної частини єврокубків, Динамо награло на пристойні призові від УЄФА
Динамо заробило 31 млн евро
Динамо заробило 31 млн евро / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За тур до фінішу групового раунду Ліги чемпіонів Динамо втратило шанси на вихід до євровесни.

Це сталося після того, як Динамо програло Баварії 1:2, а третя у групі Бенфіка зіграла 0:0 із Барселоною, ставши недосяжною для киян.

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Можна підбивати підсумки, зокрема й фінансові.

За даними Football-coefficient.eu, у нинішній Лізі чемпіонів Динамо заробило понад 31 млн євро призових від УЄФА.

  • За потрапляння до групового раунду – 15,640 млн євро
  • За 10-річний коефіцієнт у єврокубках – 14,781 млн євро
  • За нічию 0:0 з Бенфікою – 930 тисяч євро
  • Загальна сума – 31,351 млн євро

Утім, ця сума не враховує надходжень від ринкового пулу, розмір яких визначиться пізніше за питомою вагою телеринку країн-учасниць єврокубків.

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Зазначимо, що у Динамо ще залишається один матч групового раунду ЛЧ – 8 грудня у Лісабоні проти Бенфіки. Для киян він не має турнірного значення. Але у разі перемоги на "біло-синіх" чекає бонус у 2,8 млн євро від УЄФА, або 930 тисяч євро – за нічию.

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Мірча Луческу та Ігор Суркіс
Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс говорив, що річний бюджет клубу становить 30-35 млн. доларів. Отже, за призові від УЄФА за нинішню ЛЧ київський клуб зможе жити рік.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
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9
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