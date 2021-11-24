На рік вистачить! Скільки Динамо заробило у ЛЧ

Незважаючи на невихід до весняної частини єврокубків, Динамо награло на пристойні призові від УЄФА

Динамо заробило 31 млн евро / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За тур до фінішу групового раунду Ліги чемпіонів Динамо втратило шанси на вихід до євровесни.

Це сталося після того, як Динамо програло Баварії 1:2, а третя у групі Бенфіка зіграла 0:0 із Барселоною, ставши недосяжною для киян.

Реклама

Можна підбивати підсумки, зокрема й фінансові.

За даними Football-coefficient.eu, у нинішній Лізі чемпіонів Динамо заробило понад 31 млн євро призових від УЄФА.

За потрапляння до групового раунду – 15,640 млн євро

За 10-річний коефіцієнт у єврокубках – 14,781 млн євро

За нічию 0:0 з Бенфікою – 930 тисяч євро

Загальна сума – 31,351 млн євро

Утім, ця сума не враховує надходжень від ринкового пулу, розмір яких визначиться пізніше за питомою вагою телеринку країн-учасниць єврокубків.

Реклама

Зазначимо, що у Динамо ще залишається один матч групового раунду ЛЧ – 8 грудня у Лісабоні проти Бенфіки. Для киян він не має турнірного значення. Але у разі перемоги на "біло-синіх" чекає бонус у 2,8 млн євро від УЄФА, або 930 тисяч євро – за нічию.

Реклама

Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс говорив, що річний бюджет клубу становить 30-35 млн. доларів. Отже, за призові від УЄФА за нинішню ЛЧ київський клуб зможе жити рік.