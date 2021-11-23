Динамо – Баварія та інші: розклад, трансляції та котирування матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 листопада, відбуваються вісім поєдинків п'ятого туру групового раунду найпрестижнішого єврокубку, включаючи протистояння динамівців із Баварією

Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад, котирування та оновлювані результати матчів вівторка в Лізі чемпіонів. Онлайн Динамо – Баварія доступний на нашому сайті.

Динамо – Баварія: де дивитись матч

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ВІВТОРОК, 23 ЛИСТОПАДА

Група E

19:45 Динамо – Баварія

Котирування: 8.70 – 5.40 – 1.37

22:00 Барселона – Бенфіка

Котирування: 1.69 – 4.15 – 5.00

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Група F

19:45 Вільярреал – МЮ

Котирування: 2.75 – 3.40 – 2.69

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22:00 Янг Бойз – Аталанта

Котирування: 3.95 – 3.95 – 1.89

Група G

22:00 Севілья – Вольфсбург

Котирування: 1.71 – 3.90 – 5.20

22:00 Лілль – Зальцбург

Котирування: 2.66 – 3.30 – 2.84

Група H

22:00 Мальме – Зеніт

Котирування: 4.20 – 3.80 – 1.89

22:00 Челсі – Ювентус

Котирування: 1.59 – 4.00 – 6.50

Матчі Ліги чемпіонів транслюються на платформі Megogo.