23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Динамо – Баварія та інші: розклад, трансляції та котирування матчів Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 листопада, 11:41
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У вівторок, 23 листопада, відбуваються вісім поєдинків п'ятого туру групового раунду найпрестижнішого єврокубку, включаючи протистояння динамівців із Баварією
Динамо vs Баварія
Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад, котирування та оновлювані результати матчів вівторка в Лізі чемпіонів. Онлайн Динамо – Баварія доступний на нашому сайті.

Динамо – Баварія: де дивитись матч

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ВІВТОРОК, 23 ЛИСТОПАДА

Група E

19:45 Динамо – Баварія
Котирування: 8.70 – 5.40 – 1.37

22:00 Барселона – Бенфіка
Котирування: 1.69 – 4.15 – 5.00

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Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

Група F

19:45 Вільярреал – МЮ
Котирування: 2.75 – 3.40 – 2.69

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22:00 Янг Бойз – Аталанта
Котирування: 3.95 – 3.95 – 1.89

Груповий етап
Група F
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
4
2
1
1
8
7
1
7
Забиті 8
Пропущені 7
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В В П
2
Вільярреал Вільярреал Віл
4
2
1
1
9
5
4
7
Забиті 9
Пропущені 5
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
4
1
2
1
7
7
0
5
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
4
1
0
3
3
8
-5
3
Забиті 3
Пропущені 8
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П В

Група G

22:00 Севілья – Вольфсбург
Котирування: 1.71 – 3.90 – 5.20

22:00 Лілль – Зальцбург
Котирування: 2.66 – 3.30 – 2.84

Груповий етап
Група G
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Зальцбург Зальцбург Зал
4
2
1
1
7
5
2
7
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В Н
2
Лілль Лілль Ліл
4
1
2
1
3
3
0
5
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П Н
3
Вольфсбург Вольфсбург Вол
4
1
2
1
4
5
-1
5
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н Н
4
Севілья Севілья Сев
4
0
3
1
3
4
-1
3
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н Н Н

Група H

22:00 Мальме – Зеніт
Котирування: 4.20 – 3.80 – 1.89

22:00 Челсі – Ювентус
Котирування: 1.59 – 4.00 – 6.50

Груповий етап
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ювентус Ювентус Юве
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В В
2
Челсі Челсі Чел
4
3
0
1
6
1
5
9
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П В
3
Зеніт Зеніт Зен
4
1
0
3
6
6
0
3
Забиті 6
Пропущені 6
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П В П
4
Мальме Мальме Мал
4
0
0
4
0
12
-12
0
Забиті 0
Пропущені 12
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П

Матчі Ліги чемпіонів транслюються на платформі Megogo.

Трофей Ліги чемпіонів
Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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