Інтер – Шахтар: огляд матчу Ліги чемпіонів (оновлюється)

Зустріч відбулася на легендарному стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Ми вели онлайн матчу Інтер – Шахтар із докладним описом усіх ключових подій.
У першому таймі Шахтар більше володів м'ячем, але небезпечні моменти створювали якраз італійці. Один із таких вони навіть втілили у забитий гол, але рефері скасував взяття воріт через офсайд.
Загалом за першу половину гри Інтер завдав 14 ударів, п'ять із яких припали в ствір воріт. На рахунку Шахтаря п'ять ударів, два з них – точні.
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Огляд матчу з'явиться трохи пізніше.
Після чотирьох турів Шахтар іде на останньому місці у групі D, маючи у своєму активі лише одне зароблене очко – якраз у першому матчі проти італійців.
У двох матчах, що залишилися – з Інтером і Шерифом 7 грудня, "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну. Поразка сьогодні залишить команду Де Дзербі без єврокубків.