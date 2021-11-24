23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Турин у шоці! "Пенсіонери" зганьбили "Стару синьйору" на Стемфорд Бридж

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 10:15
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Ювентус зазнав великої поразки від Челсі (0:4) у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Ювентус зазнав найбільшої поразки в ЛЧ за останні 63 роки
Ювентус зазнав найбільшої поразки в ЛЧ за останні 63 роки / Фото: Reuters

У вівторок, 23 листопада, на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні відбувся поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів у групі Н між Челсі та Ювентусом. Господарі поля здобули велику перемогу з рахунком 4:0.

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Рахунок у матчі відкрив на 25-й хвилині гри захисник "пенсіонерів" Трево Чалоба, якому асистував Антоніо Рюдігер.

На початку другого тайму хавбек "синіх" Рис Джеймс подвоїв перевагу. А довели рахунок до розгромного форварди "пенсіонерів" Каллум Хадсон-Одої та Тімо Вернер.

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Туринський клуб зазнав найбільшої поразки у Лізі чемпіонів за останні 63 роки. Востаннє "Стара синьйора" так осоромилася ще у 1958 році, коли програла австрійському Вінеру (0:7) у попередньому раунді Кубка чемпіонів.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Незважаючи на поразку, Ювентус з 12-ма очками зберіг за собою другий рядок у турнірній таблиці групи Н, а на першому розташувався Челсі, з такою ж кількістю балів, але з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

За підсумками групового раунду обидва клуби вирішили свої турнірні завдання та вийшли до плей-оф.

Груповий етап
Група H
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Челсі Челсі Чел
5
4
0
1
10
1
9
12
Забиті 10
Пропущені 1
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
2
Ювентус Ювентус Юве
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В В В
3
Зеніт Зеніт Зен
5
1
1
3
7
7
0
4
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н П П В П
4
Мальме Мальме Мал
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забиті 1
Пропущені 13
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н П П П П

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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