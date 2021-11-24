Турин у шоці! "Пенсіонери" зганьбили "Стару синьйору" на Стемфорд Бридж

Ювентус зазнав великої поразки від Челсі (0:4) у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

Ювентус зазнав найбільшої поразки в ЛЧ за останні 63 роки / Фото: Reuters

У вівторок, 23 листопада, на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні відбувся поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів у групі Н між Челсі та Ювентусом. Господарі поля здобули велику перемогу з рахунком 4:0.

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Рахунок у матчі відкрив на 25-й хвилині гри захисник "пенсіонерів" Трево Чалоба, якому асистував Антоніо Рюдігер.

На початку другого тайму хавбек "синіх" Рис Джеймс подвоїв перевагу. А довели рахунок до розгромного форварди "пенсіонерів" Каллум Хадсон-Одої та Тімо Вернер.

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Туринський клуб зазнав найбільшої поразки у Лізі чемпіонів за останні 63 роки. Востаннє "Стара синьйора" так осоромилася ще у 1958 році, коли програла австрійському Вінеру (0:7) у попередньому раунді Кубка чемпіонів.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Незважаючи на поразку, Ювентус з 12-ма очками зберіг за собою другий рядок у турнірній таблиці групи Н, а на першому розташувався Челсі, з такою ж кількістю балів, але з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

За підсумками групового раунду обидва клуби вирішили свої турнірні завдання та вийшли до плей-оф.