23 листопада 19:44
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
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Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Сніг не налякав німців: Динамо дало бій Баварії, але знову програло

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 21:42
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Динамо гідно билося з Баварією у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів, але знову залишило поле з поразкою. Тепер киянам треба вболівати за Барселону
Кияни забили перший гол у матчі, але знову програли
Кияни забили перший гол у матчі, але знову програли / Фото: Колаж: Сьогодні

Баварія приїхала до Києва напіврезервним складом, навіть не нашкрябавши гравців для повноцінної заявки на матч. Проте це ніяк не позначилося на грі команди Юліана Нагельсмана. Ми проводили онлайн Динамо – Баварія із докладним описом усіх подій матчу.

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Вже на 14-й хвилині зустрічі Роберт Левандовський нагадав, що до Києва приїхала та сама Баварія, коли гарним ударом через себе відкрив рахунок у матчі.

Кияни після пропущеного м'яча не знітилися та заграли набагато активніше. Але найнебезпечніший момент біля воріт Ноєра створили самі німці.

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Захисник у підкаті вибив м'яча з-під ніг Циганкова і направив його у власні ворота, а Нойєр махнув ногою повз, але ворота Баварії врятувала штанга.

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А потім стався найспірніший момент у матчі. Віталію Буяльському дісталося у штрафному майданчику суперника. На повторі було виразно видно, що гравець Баварії наступив йому на ногу.

Однак рефері навіть не думав призначати пенальті, попри те, що він мав систему VAR.

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І майже одразу ж Баварія забила другий м'яч. Кінглсі Коману вдався дуже гарний удар прямо в далеку дев'ятку.

Мірча Луческу у перерві зробив дві заміни, замінивши Де Пену та Шкуріна на Вітіньйо та Гармаша.

Заміни виявилися вдалими, адже Вітіньйо додав активності на чужій половині поля, а Гармаш став автором гола після гарної комбінації. Це був перший м'яч киян у поточній Лізі чемпіонів.

Динамо продовжило атакувати, але більше забити не вдалося. Ще один гідний матч, але балів від цього більше не стало.

Проте для Динамо боротьба за Лігу Європи ще не завершена. Якщо сьогодні ввечері Бенфіка програє Барселоні, в останньому турі українці з португальцями розіграють третє місце. Нам потрібна буде лише перемога.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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