23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
Челси 4
Ювентус 0
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
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Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
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Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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4 декабря 00:00
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Турин в шоке! "Пенсионеры" опозорили "Старую синьору" на Стэмфорд Бридж

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 ноября, 10:15
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Ювентус потерпел крупное поражение от Челси (0:4) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Ювентус потерпел самое крупное поражение в ЛЧ за последние 63 года
Ювентус потерпел самое крупное поражение в ЛЧ за последние 63 года / Фото: Reuters

Во вторник, 23 ноября, на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне состоялся поединок 5-го тура Лиги чемпионов в группе Н между Челси и Ювентусом. Хозяева поля одержали крупную победу со счетом 4:0.

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Счет в матче открыл на 25-й минуте игры защитник "пенсионеров" Трево Чалоба, которому ассистировал Антонио Рюдигер.

В начале второго тайма хавбек "синих" Рис Джеймс удвоил преимущество. А довели счет до разгромного форварды "пенсионеров" Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер.

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Туринский клуб потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за последние 63 года. Последний раз "Старая синьора" так оконфузилась еще в 1958 году, когда проиграла австрийскому Винеру (0:7) в предварительном раунде Кубка чемпионов.

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Несмотря на поражение Ювентус с 12-ю очками сохранил за собой второю строчку в турнирной таблице группы Н, а на первой расположился Челси, с таким же количеством баллов, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

По итогам группового раунда оба клуба решили свои турнирные задачи и вышли в плей-офф.

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Челси Челси Чел
5
4
0
1
10
1
9
12
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
2
Ювентус Ювентус Юве
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В В В
3
Зенит Зенит Зен
5
1
1
3
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П В П
4
Мальме Мальме Мал
5
0
1
4
1
13
-12
1
Забитые 1
Пропущеные 13
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П П П

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#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
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