Турин в шоке! "Пенсионеры" опозорили "Старую синьору" на Стэмфорд Бридж

Ювентус потерпел крупное поражение от Челси (0:4) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Ювентус потерпел самое крупное поражение в ЛЧ за последние 63 года / Фото: Reuters

Во вторник, 23 ноября, на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне состоялся поединок 5-го тура Лиги чемпионов в группе Н между Челси и Ювентусом. Хозяева поля одержали крупную победу со счетом 4:0.

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Счет в матче открыл на 25-й минуте игры защитник "пенсионеров" Трево Чалоба, которому ассистировал Антонио Рюдигер.

В начале второго тайма хавбек "синих" Рис Джеймс удвоил преимущество. А довели счет до разгромного форварды "пенсионеров" Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер.

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Туринский клуб потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за последние 63 года. Последний раз "Старая синьора" так оконфузилась еще в 1958 году, когда проиграла австрийскому Винеру (0:7) в предварительном раунде Кубка чемпионов.

ОБЗОР МАТЧА

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Несмотря на поражение Ювентус с 12-ю очками сохранил за собой второю строчку в турнирной таблице группы Н, а на первой расположился Челси, с таким же количеством баллов, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

По итогам группового раунда оба клуба решили свои турнирные задачи и вышли в плей-офф.