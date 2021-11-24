24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Момент истины для Шахтера: расписание, котировки и результаты матчей Лиги чемпионов 24 ноября

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 ноября, 12:44
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В среду, 24 ноября, пройдут восемь поединков пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка, включая противостояние "горняков" с Интером
В матче 5-го тура ЛЧ встретятся Интер и Шахтер
В матче 5-го тура ЛЧ встретятся Интер и Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вашему вниманию – расписание, котировки и результаты матчей среды в Лиге чемпионов.

Следите за трансляцией онлайн Интер – Шахтер с подробным описанием всех событий матча.

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СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

Группа А

22:00 Брюгге – Лейпциг

Котировки: 3.55 – 3.75 – 2.05

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22:00 Манчестер Сити – ПСЖ

Котировки: 1.62 – 4.40 – 5.20

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
4
3
0
1
15
7
8
9
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В В П В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
4
2
2
0
8
5
3
8
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В Н
3
Брюгге Брюгге Брю
4
1
1
2
5
11
-6
4
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Лейпциг Лейпциг Лей
4
0
1
3
8
13
-5
1
Забитые 8
Пропущеные 13
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П П

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Группа В

22:00 Ливерпуль – Порту

Котировки: 1.98 – 3.70 – 3.80

22:00 Атлетико – Милан

Котировки: 1.66 – 4.00 – 5.50

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
4
4
0
0
13
5
8
12
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
Порту Порту Пор
4
1
2
1
3
6
-3
5
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н
3
Атлетико Атлетико Атл
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Милан Милан Мил
4
0
1
3
4
7
-3
1
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П П

Группа С

19:45 Бешикташ – Аякс

Котировки: 8.00 – 5.60 – 1.37

22:00 Спортинг Л – Боруссия Д

Котировки: 2.45 – 3.50 – 2.95

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
4
4
0
0
14
2
12
12
Забитые 14
Пропущеные 2
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В
2
Боруссия Д Боруссия Д Бор
4
2
0
2
4
8
-4
6
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
4
2
0
2
9
7
2
6
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
4
0
0
4
2
12
-10
0
Забитые 2
Пропущеные 12
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П

Группа D

19:45 Интер – Шахтер

Котировки: 1,33 – 5.70 – 9.10

22:00 Шериф – Реал

Котировки: 12.00 – 6.10 – 1.27

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Матчи Лиги чемпионов транслируются на платформе Megogo.

Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
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