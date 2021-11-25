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Зинченко перебил Месси

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 ноября, 09:36
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Украинец Александр Зинченко получил одну из худших оценок в Манчестер Сити за победный матч с ПСЖ, но по некоторым показателям превзошел звезду соперников Лионеля Месси
Зинченко vs Месси
Зинченко vs Месси / Фото: Getty Images

Благодаря домашней победе над ПСЖ со счетом 2:1 Манчестер Сити досрочно выиграл свою группу Лиги чемпионов и пробился в плей-офф турнира в статусе сеяной команды.

Правда, Александру Зинченко, вышедшему в стартовом составе МанСити, да еще и не слева в обороне, а в центре поля, аналитики WhoScored поставили одну из самых низких оценок у "горожан" – 5,9.

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Ниже (5,8) – только у центрбека Сити Джона Стоунза.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ МАНСИТИ

Зинченко был заменен на 54-й минуте на Жезуса при счете 1:0 в пользу ПСЖ, после чего МанСити забил два мяча и добыл волевую победу – 2:1.

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Тем не менее Зинченко, несмотря на низкую оценку, по некоторым показателям превзошел нападающего ПСЖ Лионеля Месси, отыгравшего весь матч и получившего от аналитиков 6,4 балла.

Например, Зинченко перебил Лео, нанеся два удара по воротам соперника, тогда как Месси – всего один. Точность же передач украинца составила 92%, а аргентинца – 89%.

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Напомним, в предыдущий раз Зинченко выходил на поле в составе МанСити 3 ноября, когда провел 11 минут в победной встрече с Брюгге (4:1).

Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1
Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50

Групповой этап
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П
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5
1
1
3
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13
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Пропущеные 13
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Брюгге Брюгге Брю
5
1
1
3
5
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-11
4
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Разница -11
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15
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38
3
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15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
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23
7
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22
8
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15
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21
9
Металлист 1925
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19
10
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15
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Рух
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13
12
Львов
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13
13
Черноморец
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17:35
11
14
Минай
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10
15
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11:25
10
16
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