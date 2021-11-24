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Шахтар 0
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Аякс 2
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Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
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Ворскла --
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Рух --
Металіст 1925 --
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Колос --
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29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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У наступному сезоні зіграємо по-іншому: Де Дзербі – про виліт із Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 23:10
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Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі підбив підсумок під поєдинком проти Інтера у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів
Роберто Де Дзербі - про матч з Інтером
Роберто Де Дзербі - про матч з Інтером / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар програв Інтеру з рахунком 0:2 та втратив шанси на вихід із групи. Відео голів та огляд матчу Інтер – Шахтар є на нашому сайті.

"Бачу величезну різницю між чемпіонатом та Лігою чемпіонів. Рівень зовсім інший. Тому нам було дуже складно грати.

Якби ми набрали одне очко – було б те, що заслужили. Наші молоді футболісти зможуть показати свій прогрес, ми тоді зможемо грати інакше", – зізнався де Дзербі.

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Італієць зізнався, що його команді не вистачало травмованих Алана Патріка та Ісмаїлі, а ще Тарас Степаненко відчув себе не дуже добре, тож попросив заміну у перерві.

Напередодні з єврокубків вилетіло й київське Динамо. Тепер наші гранди зможуть зосередитися на боротьбі у внутрішньому чемпіонаті та Кубку.

"У нас залишилися лише Прем'єр-ліга та Кубок. Хочемо перемогти в обох турнірах. Ми маємо більше концентруватися на цих змаганнях. Сподіваємося, гратимемо в наступному сезоні Ліги чемпіонів зовсім по-іншому", – додав тренер.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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Середа, 24 листопада
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