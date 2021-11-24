У наступному сезоні зіграємо по-іншому: Де Дзербі – про виліт із Ліги чемпіонів

Шахтар програв Інтеру з рахунком 0:2 та втратив шанси на вихід із групи. Відео голів та огляд матчу Інтер – Шахтар є на нашому сайті.
"Бачу величезну різницю між чемпіонатом та Лігою чемпіонів. Рівень зовсім інший. Тому нам було дуже складно грати.
Якби ми набрали одне очко – було б те, що заслужили. Наші молоді футболісти зможуть показати свій прогрес, ми тоді зможемо грати інакше", – зізнався де Дзербі.
Італієць зізнався, що його команді не вистачало травмованих Алана Патріка та Ісмаїлі, а ще Тарас Степаненко відчув себе не дуже добре, тож попросив заміну у перерві.
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Напередодні з єврокубків вилетіло й київське Динамо. Тепер наші гранди зможуть зосередитися на боротьбі у внутрішньому чемпіонаті та Кубку.
"У нас залишилися лише Прем'єр-ліга та Кубок. Хочемо перемогти в обох турнірах. Ми маємо більше концентруватися на цих змаганнях. Сподіваємося, гратимемо в наступному сезоні Ліги чемпіонів зовсім по-іншому", – додав тренер.