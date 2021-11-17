Що награв, те й отримав: дочка Зінченка зустріла тата непристойним жестом

Одні з героїв збірної України у матчі проти Боснії та Герцеговини у відборі на ЧС-2022 Олександр Зінченко розповів, як його вдома зустріла дружина з дитиною

Зінченка вдома чекала незвична зустріч / Фото: Instagram, REUTERS

Зінченко відкрив рахунок у матчі, а за підсумками зустрічі був визнаний найкращим гравцем за версією WhoScored.

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Однак іншої думки була дочка футболіста Єва, яка з'явилася на світ у серпні цього року. Дівчинка зустріла тата нецензурним жестом.

"Доця зустріла. На що награв папка, те й отримав", – підписав кумедне сімейне фото футболіст у Instagram.

Нагадаємо, Єва з'явилася на світ 2 серпня. Пізніше Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.

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Збірна України посіла друге місце у групі та зіграє у плей-офф за вихід на ЧС-2022. Ми визначили для команди Олександра Петракова найскладніший і найлегший шлях на світову першість у Катар.