Боснія – Україна: огляд матчу відбору на ЧС-2022

16 листопада у Зениці на стадіоні "Біліно Поле" у заключному турі відбору на ЧМ-2022 зустрічалися Боснія та Герцеговина та Україна. Пропонуємо до вашої уваги найяскравіші моменти гри

Боснія VS Україна / Фото: REUTERS

Ми проводили онлайн матчу Боснія – Україна із докладним описом усіх ключових моментів.

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У першому таймі українці більше володіли м'ячем та створили більше небезпечних моментів, але м'яч наполегливо не летів у сітку воріт наших суперників.

Однак перед самою перервою боснійці ледь не відкрили рахунок у матчі, коли після кутового пробивав головою Денніс Хаджикадунич, але Георгій Бущан у фантастичному стрибку врятував наші ворота, а потім м'яч подалі вибили захисники.

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Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-офф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.