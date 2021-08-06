Зінченко розкішно зустрів дружину та доньку з пологового будинку

Після народження первістка новоспечений тато влаштував зворушливу зустріч для свої дружини з маленькою донькою

Олександр Зінченко зустрів дружину з дочкою з пологового будинку / Фото: Инстаграм

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко красиво зустрів з пологового будинку дружину з донькою. Фотографіями з урочистого прийому поділилася в своєму Instagram Влада Зінченко. Молодий тато прикрасив кімнату барвистими написами Єва – на честь своєї новонародженої доньки, розкішними букетами квітів і дитячими іграшками.

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"Як же тато красиво нас зустрічав" – написала в Instagram Влада Зінченко.

Як відомо, 2 серпня у капітана української збірної і його дружини Влади народилася донька.

Раніше повідомлялося, що пара розписалася в березні 2020-го року, а в серпні в Києві Зінченко і Седан зіграли шикарне весілля.