Дорога життя та смерті України на ЧС-2022

Ми визначили для команди Олександра Петракова найскладніший і найлегший шлях на світову першість до Катару

До чемпіонату світу зовсім уже близько

Лише в останньому турі кваліфікації збірна України зберегла шанси пробитися на чемпіонат світу 2022 року.

Наша команда вийшла у стикові матчі. За регламентом буде півфінал та фінал. Україна серед несіяних і нам не просто пробитися до Катару. Але є як дуже складні розклади, так і прийнятні для підопічних Петракова.

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Спочатку скажемо, хто Україні може потрапити у півфіналі – Португалія, Італія, Швеція, Шотландія, Уельс. З Росією ми не можемо зіграти. Півфінал точно проведемо у гостях.

Дорога смерті

Півфінал: Україна – Італія/Португалія

Фінал: Україна – Італія/Португалія

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Два найскладніші суперники – португальці з Кріштіану Роналду та чинні чемпіони Європи. З кимось із них наша команда може зустрітися, як у першому матчі, так і у другому.

Дорога життя

Півфінал: Україна – Уельс

Фінал: Україна – Північна Македонія

Валлійці не дуже вразили у відбірному турнірі, де їхнім суперником були Бельгія, Чехія, Естонія та Білорусь. Тож боятися Уельс не варто.

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Чому б македонцям, скажімо, не "хлопнути" Шотландію і не вийти у фінал. Ми їх зі скрипом перемогли на Євро-2020, але ця команда цілком по зубах хлопцям Петракова.

Жеребкування плей-оф ЧС-2022 – 26 листопада. Стикові матчі відбудуться у березні наступного року.

Фінальна стадія чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Жеребкування заплановане на квітень 2022 року.

Дивіться, як Україна перемагала Боснію: