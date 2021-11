Трансферна бомба! Шевченко хоче підписати тезку з Мілана

27-річний італійський футболіст не потрапляє в основу своєї нинішньої команди і може залишити Мілан у січні наступного року, повідомив журналіст Нікола Скіра у своєму Twitter.

До правого захисника "россонері" виявляють інтерес два клуби з Генуї – Дженоа та Сампдорія.

Andrea #Conti could leave #ACMilan in January: #Genoa and #Sampdoria are still monitoring right fullback. Pay attention to a club abroad: a bid is coming... #transfers