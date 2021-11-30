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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Трансферна бомба! Шевченко хоче підписати тезку з Мілана

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 16:05
В закладинки
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Захисник Мілана Андреа Конті у зимове трансферне вікно може посилити команду Андрія Шевченка
Захисник Мілана Андреа Конті потрапив у сферу інтересів Дженоа
Захисник Мілана Андреа Конті потрапив у сферу інтересів Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

27-річний італійський футболіст не потрапляє в основу своєї нинішньої команди і може залишити Мілан у січні наступного року, повідомив журналіст Нікола Скіра у своєму Twitter.

До правого захисника "россонері" виявляють інтерес два клуби з Генуї – Дженоа та Сампдорія.

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Нинішнього сезону Андреа Конті на полі ще не з'являвся. Трансферна вартість футболіста становить 3,5 мільйона євро, а дія контракту з Міланом закінчується наприкінці червня 2022 року.

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Захисник зіграв у Серії А 98 поєдинків, у яких зумів забити 10 голів та віддати 9 результативних передач. Є в активі Конті один зіграний матч за збірну Італії.

Раніше ми повідомляли, що агент Андрія Ярмоленка висловився з приводу можливого переходу лідера збірної України з Вест Хема до Дженоа Андрія Шевченка.

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Нагадаємо, що у середу, 1 грудня, Андрій Шевченко на чолі Дженоа вперше протистоятиме своєму колишньому клубу – Мілану. Екс-одноклубник Шеви, а нині директор "россонері" Паоло Мальдіні поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі.

Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні
Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні / Фото: Getty Images

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