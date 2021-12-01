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Зинченко не перейдет в команду Шевченко: инсайдер назвал причину

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 декабря, 18:26
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Украинский полузащитник Александр Зинченко не переедет в Геную ради своего бывшего тренера по сборной Украины – в этом нет резона
Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке
Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке / Фото: УАФ

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио уверен, что возможный трансфер Зинченко в Дженоа не более чем слухи. Украинец не променяет гранд европейского футбола ради аутсайдера Серии А.

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"Я не думаю, что Зинченко может покинуть Манчестер Сити и перейти в Дженоа.

При всем уважении к Дженоа, но Зинченко очень любят в Манчестер Сити, поэтому…

Не потому что он украинец и должен идти за украинским тренером и выбирать Дженоа. Он играет за Манчестер Сити, играет за титулы и для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – цитирует слова Ди Марцио Meta-ratings.

Зинченко vs Месси
Зинченко vs Месси / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко в ближайшее трансферное окно может перебраться на правах аренды в итальянский Дженоа. Новые владельцы "грифонов" должны были выделить бюджет на усиление команды Андрея Шевченко.

Зинченко, де Брюйне и Гвардиола
Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

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Напомним, что сегодня в Серии А состоится поединок нынешней команды Шевы Дженоа против его бывшего клуба Милана, в котором он стал звездой мировой величины. За онлайн-трансляцией матча Дженоа – Милан следите на нашем сайте.

Андрей Шевченко у руля Дженоа
Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: genoacfc.it

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