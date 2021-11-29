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Пригрел гадюку на шее! Борячук высказался об измене Седан с Зинченко

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 17:26
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Известный футболист после нескольких лет молчания поделился эмоциями, которые пережил после расставания с любимой
Андрей Борячук поделился эмоциями после расставания с Владой Седан
Андрей Борячук поделился эмоциями после расставания с Владой Седан

Андрей Борячук рассказал о том, как повлияло расставания с Владой Седан на его спортивную карьеру и ответил на вопрос, который волновал всех фанатов – была ли у него депрессия после измены.

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"Да нет. Не повлияло. Это уже пройденный этап. Мы встречались три года. То есть так получилось, что люди имеют какие-то отношения в течение некоторого времени. Конечно, мне кажется с любой стороны были переживания, поэтому я бы не сказал, что задело".

Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Reuters

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"А ситуация, да – была неприятная, так как, блин, кто знал, что так выйдет?

Это давно в прошлом. Какая обида, мне не на кого обижаться".

Позже ведущий поинтересовался, общается ли Борячук со своим другом юности – Александром Зинченко, который увел у него девушку.

"Нет, не общаемся. Ты понимаешь, какая здесь ситуация, как мужчина. Так, как мы можем общаться, можешь мне объяснить? Где логика? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили. Это не было по-мужски", – ответил Андрей

Напомним, что после расставания с Седан, Борячук поделился в своем Instagram фотографией, которую подписал очень завуалировано.

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"Пригрел гадюку на шее"

На вопрос, касается ли эта фотография Влады, футболист ответил:

"Нет, нет. Это о футболке. Начал читать комментарии к фото, а там... Это действительно просто совпало. После расставания на момент публикации фото уже прошло 3-4 месяца",- признался спортсмен.

Фото вызвало огромную волну негатива:

"Это ты о бывшей?",- спросили под постом у футболиста фанаты.

"Жирным куском приманили. Вот и убежала",- написал фолловер Андрея.

Зинченко и Борячук дружили с юного возраста, поэтому подобный поступок товарища стал для Андрея настоящим шоком:

"Я не знаю, как бы отнесся к этому человеку при встрече. У них своя жизнь, у меня своя. Разные люди. Были раньше друзьями – уже нет. Потому что после такого, как дружить?

У нас была компания довольно близкая, все так классно было. Мы шли год за годом вместе, с 14 лет.

Произошло бы это не за спиной, воспринял бы легче. А так спалил их сам", – рассказал футболист в эфире YouTube канала SportArena.

Стоит отметить, что Влада Щеглова (пседоним Седан) после совместной поездки на отдых с тогда еще ее бойфрендом – Андреем Борячуком и другом Зинченко, который на момент поездки был одиноким, удалила все фото с Андреем, а после начала постить фотографии в компании Александра.

Получилась некая любовь на троих.

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