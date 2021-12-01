Теперь по разные стороны баррикад: первый матч Шевченко за Милан

22 года назад Андрей Шевченко стал игроком Милана, а сегодня будет делать все, чтобы победить свой любимый клуб

Андрей Шевченко дебютировал за Милан в 1999 году

В среду, 1 декабря, Андрей Шевченко в качестве тренера впервые сыграет против Милана. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Дженоа – Милан.

Накануне этого поединка мы вспомним, как Андрей провел свой первый матч за миланский клуб.

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Это случилось 29 августа 1999 года. На выезде Милан играл с Лечче. Поединок завершился вничью – 2:2, а Андрей Шевченко забил свой первый гол за Милан.

В том сезоне Шева стал лучшим бомбардиром клуба и получил от Берлускони яхту на время отпуска.

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Сейчас его бывший клуб на втором месте в Серии А. У Милана – 32 очка, у Наполи – 35. А вот Дженоа пребывает в зоне вылета. У команды всего 10 очков и 18-е место.