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Дженоа

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Милан

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Дженоа – Милан: онлайн-трансляция матча Шевченко против его бывшей команды

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 декабря, 09:51
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Следите в режиме онлайн за ходом третьего поединка Дженоа под руководством Андрея Шевченко – "грифонам" противостоит бывший клуб Шевы Милан

Шевченко против Милана. Поединок, символичнее которого не придумаешь, проходит в среду, 1 декабря, в Генуе. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

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Андрей Шевченко провел в Милане звездные годы своей карьеры, выиграв в составе "россонери" Лигу чемпионов-2003 и "Золотой мяч"-2004.

Не исключено, со временем Шева станет главным тренером Милана.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Но сегодня Андрей Шевченко и Милан – по разные стороны баррикад. Знаменитый украинец противостоит своему бывшему клубу в третьем матче у руля Дженоа.

Андрей Шевченко у руля Дженоа
Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: genoacfc.it

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. Милан, который еще недавно был лидером, после поражений от Фиорентины (3:4) и Сассуоло (1:3) откатился на вторую строчку.

ДЖЕНОА ПРИ ШЕВЕ

Главной задачей Шевченко в Дженоа является сохранение прописки в Серии А. Под руководством украинца "грифоны" провели уже два матча. Сперва дома Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.

А затем Дженоа взяла первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.

ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ

"Я продолжаю болеть за Милан, как и раньше, но не в матче со своим Дженоа. Мы должны придерживаться своей структуры. Приходится повторять все несколько раз на поле, постепенно мы начинаем добавлять что-то еще. Нам нужно попытаться немного лучше контролировать игру и попытаться поставить наших противников в затруднительное положение. Должны сохранить компактность и работать как единый блок".

Шевченко и Пиоли
Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

"Милан потерпел два кряду поражения в Серии А, но играет в хороший футбол. Я смотрел многие их матчи, особенно последние два. Мы должны быть очень осторожны. Отсутствие наших лучших игроков, находящихся в лазарете, скажется. Сейчас надо подумать об их выздоровлении и постараться как можно лучше подготовиться к матчу".

Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа
Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа / Фото: REUTERS

"Еще раз спасибо болельщикам за отличную поддержку. Многие фанаты приехали на выездной матч с Удинезе (0:0), было важно почувствовать их близость. Надеемся, что с Миланом двенадцатый игрок нам поможет".

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

"Я сделаю все, чтобы поставить Милан в затруднительное положение", – говорит Шевченко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Дженоа – Милан аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.15, на победу хозяев – 5.40. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Дженоа – 18%
  • ничья – 23%
  • выигрыш Милана – 59%
  • наиболее вероятный счет – 0:1

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Дженоа – Милан в среду, 1 декабря, начиная с 21:45 по киевскому времени, покажут Megogo и Матч! Футбол 1.

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