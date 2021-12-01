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Дженоа – Милан: во сколько и где смотреть матч Шевченко против его бывшего клуба

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
1 декабря, 11:17
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В среду, 1 декабря, Дженоа под руководством Андрея Шевченко принимает бывшую команду украинца Милан – список трансляторов знакового матча Серии А
Шевченко и Пиоли
Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

Поединок Дженоа – Милан в среду, 1 декабря, начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Дженоа – Милан доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • Матч! Футбол 1
  • SKY Go Italia
  • Sky Sport Uno
  • BT Sport 1
  • Arena Sport 3 Slovenia
  • C More Sweden
  • Digi Sport 3 Romania
  • Eleven Sports 1 Poland

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"Я продолжаю болеть за Милан, как и раньше, но не в матче со своим Дженоа. Cделаю все, чтобы поставить Милан в затруднительное положение", – заявил перед игрой со своим бывшим клубом тренер Дженоа Андрей Шевченко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Дженоа – Милан аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.15, на победу хозяев – 5.40. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Дженоа – 18%
  • ничья – 23%
  • выигрыш Милана – 59%
  • наиболее вероятный счет – 0:1

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Тренер Милана Стефано Пиоли
Тренер Милана Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, состав Дженоа (97 млн евро) в пять раз дешевле кадровой обоймы Милана (477 млн евро).

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Дженоа и Милан встречались друг с другом 108 раз.

  • Победы Дженоа – 21
  • Ничьи – 34
  • Победы Милана – 53
  • Разница мячей – 103:165

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. Под руководством украинца "грифоны" провели уже два матча. Сперва дома Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.

А затем Дженоа взяла первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.

Милан, который еще недавно был лидером, после поражений от Фиорентины (3:4) и Сассуоло (1:3) откатился на вторую строчку.

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