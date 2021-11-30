"Болею за Шеву". Директор Милана сделал неожиданное заявление накануне матча с Дженоа

В среду, 1 декабря, Андрей Шевченко во главе Дженоа будет впервые противостоять своему бывшему клубу – Милану

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

Накануне важного матча, директор Милана Паоло Мальдини поделился своими ожиданиями от встречи с бывшим партнером по команде.

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"Шева проявил храбрость. Ему нравится эта работа, и он взялся за трудную задачу. Он чемпион, и он это докажет. Я поддерживаю его, но тоже всегда хочу побеждать, в этом суть спорта. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом. Воспоминания об игре вместе с Шевой? Думаю, мы достигли вершины в Манчестере (в финале Лиги чемпионов 2003 года), когда он забил тот пенальти. Шевченко сумел адаптироваться. Он был потрясающим талантом, но со своими привычками. Он изменился и стал бомбардиром, которого мы все знаем", – цитирует Мальдини Football Italia.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

Отметим, что Андрей Шевченко выступал в составе Милана в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах. С 176 голами, забитыми за Милан, он является вторым самым результативным игроком в истории клуба.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Во главе своего нового клуба он провел два матча. Дебютный поединок против Ромы Жозе Моуринью "грифоны" проиграли со счетом 0:2.

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Моуринью и Шевченко / Фото: Twitter

Зато во втором своем матче Андрей Шевченко набрал первые очки в чемпионате Италии. В гостях Дженоа сыграла вничью с Удинезе – 0:0.

Матч 15-го тура чемпионата Италии Дженоа – Милан состоится 1 декабря, начало в 21:45 по киевскому времени.

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