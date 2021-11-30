3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Болею за Шеву". Директор Милана сделал неожиданное заявление накануне матча с Дженоа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
30 ноября, 14:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В среду, 1 декабря, Андрей Шевченко во главе Дженоа будет впервые противостоять своему бывшему клубу – Милану
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

Накануне важного матча, директор Милана Паоло Мальдини поделился своими ожиданиями от встречи с бывшим партнером по команде.

Читайте также: Как 14 украинцев боролись за "Золотой мяч": полный список претендентов за всю историю

Реклама

"Шева проявил храбрость. Ему нравится эта работа, и он взялся за трудную задачу.

Он чемпион, и он это докажет. Я поддерживаю его, но тоже всегда хочу побеждать, в этом суть спорта. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.

Воспоминания об игре вместе с Шевой? Думаю, мы достигли вершины в Манчестере (в финале Лиги чемпионов 2003 года), когда он забил тот пенальти. Шевченко сумел адаптироваться. Он был потрясающим талантом, но со своими привычками. Он изменился и стал бомбардиром, которого мы все знаем", – цитирует Мальдини Football Italia.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

Отметим, что Андрей Шевченко выступал в составе Милана в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах. С 176 голами, забитыми за Милан, он является вторым самым результативным игроком в истории клуба.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Во главе своего нового клуба он провел два матча. Дебютный поединок против Ромы Жозе Моуринью "грифоны" проиграли со счетом 0:2.

Реклама

Моуринью и Шевченко
Моуринью и Шевченко / Фото: Twitter

Зато во втором своем матче Андрей Шевченко набрал первые очки в чемпионате Италии. В гостях Дженоа сыграла вничью с Удинезе – 0:0.

Матч 15-го тура чемпионата Италии Дженоа – Милан состоится 1 декабря, начало в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

Андрей Шевченко набрал первые очки в Серии А
Андрей Шевченко набрал первые очки в Серии А / Фото: REUTERS

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
ТОП-МАТЧИ

Шахтер

3 дек

17:00

Львов

1.15

7.20

23.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять