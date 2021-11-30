У Шевы огромные проблемы в Италии: Дженоа заподозрили в финансовых махинациях

Накануне в Италии вспыхнул скандал вокруг Ювентуса, которому снова грозит ссылка во второй дивизион. Оказалось, что в махинациях туринцев может быть замешана и Дженоа.
Как сообщает издание La Repubblica, подозрение прокуратуры вызвали сомнительные сделки между клубами. Кроме Юве и Дженоа, в скандале замешаны Наполи, Интер, Сампдория и Аталанта Руслана Малиновского.
Так, Ювентус наладил поток сделок с Дженоа на сумму около 123 миллионов евро, но только 25 млн евро дошли до счетов клуба, остальная сумма перекрывалась за счет обмена игроками.
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Аналогичная ситуация сложилась во взаимоотношениях Дженоа с Интером. С 2018 года клубы совершили сделок на 78 млн евро, но в клубную казну попали всего 5 млн. При этом отмечается, что в этих сделках принимали участие одни и те же игроки.
Пока неизвестно, какие последствия для клуба может иметь этот скандал, но вряд ли Шевченко будет довольным, если клубу запретят новые трансферы, снимут очки или вовсе отправят в низшую лигу.
Кстати, ранее мы писали, что Шевченко хочет подписать тезку из Милана. Защитник Милана Андреа Конти в зимнее трансферное окно может усилить Дженоа.