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Трансферная бомба! Шевченко хочет подписать тезку из Милана

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
30 ноября, 16:05
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Защитник Милана Андреа Конти в зимнее трансферное окно может усилить команду Андрея Шевченко
Защитник Милана Андреа Конти попал в сферу интересов Дженоа
Защитник Милана Андреа Конти попал в сферу интересов Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

27-летний итальянский футболист не попадает в основу своей нынешней команды и может покинуть Милан в январе будущего года, сообщил в журналист Никола Скира в своем Twitter.

К правому защитнику "россонери" проявляют интерес два клуба из Генуи – Дженоа и Сампдория.

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В нынешнем сезоне Андреа Конти на поле еще не появлялся. Трансферная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро, а действие контракта с Миланом заканчивается в конце июне 2022 года.

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Защитник сыграл в Серии А 98 поединков, в которых сумел забить 10 голов и отдать 9 результативных передач. Есть в активе Конти и один матч за сборную Италии.

Ранее мы сообщали, что агент Андрея Ярмоленко высказался поводу возможного перехода лидера сборной Украины из Вест Хэма в Дженоа Андрея Шевченко.

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Напомним, что в среду, 1 декабря, Андрей Шевченко во главе Дженоа будет впервые противостоять своему бывшему клубу – Милану. Экс-одноклубник Шевы, а ныне директор "россонери" Паоло Мальдини поделился ожиданиями от будущей встречи.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

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