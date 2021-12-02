Пробувала вперше: Білодід поділилася відвертим відео

21-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід здійснила свою дитячу мрію та записалася на заняття з кенго джампінгу, чим поділилася зі своїми підписниками у соцмережах.
"Пробувала вперше, тому було дуже незвично, але думаю наступні рази буде вже легше. Ноги горіли.
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З дитинства дуже хотіла спробувати", – написала дзюдоїстка.
December 2, 2021
Ще, дівчина активно займається спеціальними вправами для гнучкості всіх м'язів тіла – пілатесом.
Дзюдоїстка активно стежить за вагою, адже змагається у ваговій категорії до 48 кілограмів.
Кожна слабкість у прийомі їжі може позначитися на формі. Тому Білодід харчується маленькими порціями. Наприклад, на сніданок у неї тост з авокадо, яйцем пашот і лише кількома зернятками ікри.
Отже, дівчина дисциплінує себе та тримає у чудовій фізичній формі. Але за це спортсменка балує себе після кожного тренування спа-процедурами.
Сауна, басейн, лазня – неодмінний обряд після фізичних навантажень.
Нагадаємо, що раніше зіркова дзюдоїстка назвала десять причин, щоб зробити ваше тіло здоровим та красивим.