Пробувала вперше: Білодід поділилася відвертим відео

Олімпійська призерка Ігор-2020 вирішила здійснити свою давню мрію і пострибала, немов кенгуру

Дар'я Білодід - українська дзюдоїстка

21-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід здійснила свою дитячу мрію та записалася на заняття з кенго джампінгу, чим поділилася зі своїми підписниками у соцмережах.

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"Пробувала вперше, тому було дуже незвично, але думаю наступні рази буде вже легше. Ноги горіли.

З дитинства дуже хотіла спробувати", – написала дзюдоїстка.

Ще, дівчина активно займається спеціальними вправами для гнучкості всіх м'язів тіла – пілатесом.

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Дзюдоїстка активно стежить за вагою, адже змагається у ваговій категорії до 48 кілограмів.

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Кожна слабкість у прийомі їжі може позначитися на формі. Тому Білодід харчується маленькими порціями. Наприклад, на сніданок у неї тост з авокадо, яйцем пашот і лише кількома зернятками ікри.

Отже, дівчина дисциплінує себе та тримає у чудовій фізичній формі. Але за це спортсменка балує себе після кожного тренування спа-процедурами.

Сауна, басейн, лазня – неодмінний обряд після фізичних навантажень.

Нагадаємо, що раніше зіркова дзюдоїстка назвала десять причин, щоб зробити ваше тіло здоровим та красивим.

