Кличко уже не узнают: легенде бокса пришлось представляться

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году. Прошло всего четыре года, а бывшего чемпиона уже перестали узнавать на улице!

Кличко ушел из бокса и его перестали узнавать на улице / Фото: AFP

Владимир Кличко признался, что с уходом из спорта его популярность потихоньку падает. Боксер больше не мелькает в рекламах, поэтому его не узнает молодое поколение. Хотя накануне вся Германия была на ушах! Кличко спас жизнь немцу.

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"Я не занимаюсь боксом с 2017 года и постепенно замечаю, что меня немного меньше узнают. Когда мы были рекламными лицами Milchschnitte, все было совсем по-другому (смеется).

Сейчас подрастает новое поколение, которое не смотрело поединки и не видело рекламы. Недавно мне пришлось представиться молодому поколению", – смеясь рассказал Кличко в интервью news.in-24.com.

Ранее мы писали, что Кличко в бегах: следователи Германии начали розыск. Бывший чемпион мира принял участие в съемках нового приключенческого реалити-шоу "Погоня за знаменитостями".