Германия на ушах! Кличко спас жизнь немцу

Благодаря Владимиру Кличко с того света сумели вытащить немецкого мальчика Ноа – теперь они вместе играют в футбол и даже занимаются боксом

Владимир Кличко со спасенным Ноа / Фото: Bild

В Германии снова заговорили о Владимире Кличко, который в этой стране провел не один десяток боев. Первой причиной стало участие Доктора Стального Молота в немецком реалити-шоу, где Кличко-младшего ловят следователи.

Вторая причина – тоже неспортивная. Кличко помог спасти жизнь немецкому мальчику Ноа. Это произошло в 2018-м, а сейчас Владимир наведался к парнишке, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.

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В 2018 году во время профилактического осмотра врачи обнаружили у 3-летнего Ноа врожденный порок сердца. Его сердечные камеры были слишком маленькими, а предсердия – чрезвычайно большими. Единственным шансом было донорское сердце.

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Владимир Кличко был в те дни рядом с Ноа – поддержал мальчика в больнице и вместе с его родителями вздохнул с облегчением, когда пришла новость: врачи нашли донорское сердце с помощью благотворительной программы "Сердце для детей", одним из патронов которой является Владимир.

Спустя три года 45-летний Кличко заявился в детскую комнату к уже 6-летнему Ноа в его доме в Реклингхаузене (Северный Рейн-Вестфалия).

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Ноа встретил двухметрового гиганта улыбкой.

"Сожми кулак", – попросил мальчика Кличко.

"Да у тебя огромный кулак. И ты великий боец​​", – сказал мальчугану Владимир.

Кличко и Ноа поиграли в футбол, а также посоревновались в армрестлинге, и провели боксерскую тренировку в подвале дома.

"Я так счастлив, что Ноа снова здоров. Его семья проявила такую силу воли. Они никогда не прекращали борьбу", – приводит слова Кличко Bild.

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