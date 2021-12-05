Самый позорное фиаско Кличко: жуткий нокаут в Киеве

Ровно 23 года назад Владимир Кличко потерпел сенсационное поражение в своем единственном профи-поединке на родной земле, проиграв нокаутом мешковатому американцу Россу Пьюритти

Пьюритти избил Кличко в 1998-м / Фото: Коллаж: Сегодня

5 декабря 1998 года стало черным днем для Владимира Кличко. 23 года назад олимпийский чемпион Атланты-1996, за плечами у которого было уже 16 побед на профи-ринге, был уничтожен в киевском Дворце спорта не хватавшим звезд с неба американцем Россом Пьюритти.

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КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

В том поединке Владимир уж слишком был заточен на победу нокаутом, что и сыграло с ним злую шутку. Раунд за раундом он методично избивал Пьюритти, но тот держал удар, изматывая украинца.

В итоге Кличко-младший уморился до такой степени, что уже еле передвигался по рингу – тогда-то американец, отсидевшийся в защите, и обрушил на Владимира град ударов.

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Все закончилось тем, что в 11-м раунде немецкий тренер украинца Фриц Здунек выскочил на ринг и буквально встал между Пьюритти и Кличко, остановив одностороннее избиение последнего и, возможно, тем самым даже сохранив тому жизнь.

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А на Пьюритти, победившего техническим нокаутом, надели пояс чемпиона мира WBC International.

РЕАКЦИЯ ВИТАЛИЯ

Буквально спустя несколько минут после фиаско младшего брата, на ринг киевского Дворца спорта вышел Виталий Кличко и за 109 секунд завалил итальянца Франческо Спинелли.

МЕСТЬ ЗА БРАТА

Она состоялась 8 декабря 2001 года в немецком Оберхаузене – Виталий Кличко выиграл у Росса Пьюритти нокаутом в том же 11-м раунде, в котором тот тремя годами ранее удосрочил Владимира.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

После шокирующего поражения Владимира от Росса Пьюритти братья Кличко решили, что больше не будут оба драться в один и тот же вечер – а будут разводить свои бои во времени. В конце концов, так и финансово выгоднее.

Виталий и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Между тем Росс Пьюрити завершил карьеру в 2007-м и стал тренировать любителей, а также работать с проблемными подростками...

Отметим, что на днях снова активно заговорили о Владимире Кличко. Одной из причин стало участие Доктора Стального Молота в немецком реалити-шоу, где Кличко-младшего ловят следователи.