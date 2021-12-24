Вирішив зачекати на Усика! Ф'юрі відмовився захищати титул WBC

Британський боксер не чекатиме на рішення Всесвітньої боксерської ради і в березні проведе поєдинок, в якому не виставлятиме на кін свій чемпіонський пояс

Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі не захищатиме свій пояс у наступному поєдинку. А все через юридичні суперечки. Перед цим Ф'юрі виключив Усика зі списку бажаних суперників на 2022 рік.

Очікується, що Ф'юрі вийде на ринг навесні. Його суперником буде Ділліан Уайт. Але, за словами промоутера Френка Уоррена, на кону не буде пояса WBC.

Реклама

"Упевнений, що в одному з наших березневих шоу виступить Тайсон Ф'юрі. Але він не захищатиме титул WBC. Є проблема, не з нашого боку. Ділліан Уайт з'ясовує стосунки з WBC в арбітражному суді, а найближче слухання відбудеться не раніше, ніж у березні. Ми не можемо вести переговори, поки WBC не скажуть, як нам потрібно розділити гонорар. Але цього не відбудеться до червня, так що Тайсон битиметься, але без титулу WBC . Тайсон не може сидіти і чекати, коли все вирішиться. Він битиметься і захищатиме пояс Ring Magazine", – цитує Уоррена boxingscene.com.

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що з'явилися нові терміни можливого бою Усик – Ф'юрі. Спочатку стверджували, що це протистояння може відбутися восени 2022 року, потім – що навесні, напередодні промоутер Тайсона заговорив про літо.

Усику потрібно провести реванш з Ентоні Джошуа. Переможець цього бою проведе об'єднавчий поєдинок із Ф'юрі.

Реклама