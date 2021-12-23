Цього хоче президент: Усик повернувся до списку суперників Ф'юрі

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, назвав трьох боксерів, у поєдинках із якими варто чекати появи Циганського короля. Усик – серед них.
"Я б із задоволенням побачив Ф'юрі проти Джошуа, Усика та Уайта, – заявив Дюбеф SkySports. – Головне – що це хочуть бачити люди. Незалежно від порядку, Ф'юрі проти Джошуа – те, що хочуть бачити люди. Неважливо, що одного з них нещодавно перебоксували, бо кожен із них має круту фан-спільноту, і обидва вони – неймовірні особистості".
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"Ф'юрі та Джошуа проведуть щонайменше один поєдинок, тому що цього хочуть люди, – зауважив президент Top Rank. – Якщо у реванші з Джошуа Усик знову покаже себе неймовірним чином, публіка, мабуть, скаже: "Ми хочемо побачити Ф'юрі проти Усика". Що ж, ми як люди, залучені до процесу, маємо дати вболівальникам те, чого вони хочуть".
Нагадаємо, раніше Ф'юрі викреслив поєдинок із Усиком зі списку своїх бажаних протистоянь наступного року. А потрапили туди бій із Деонтеєм Вайлдером (знову!), два поєдинки з Ентоні Джошуа, а також бійки з Ділліаном Вайтом та Дереком Чісорою, з яким Ф'юрі раніше вже бився двічі.
Дивіться зустріч Усика та Ф'юрі на бою Ломаченко – Коммі
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