Цього хоче президент: Усик повернувся до списку суперників Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі викреслив Олександра Усика зі списку своїх суперників на 2022 рік. А президент промоутерської компанії Top Rank повернув туди українця

Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, назвав трьох боксерів, у поєдинках із якими варто чекати появи Циганського короля. Усик – серед них.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Я б із задоволенням побачив Ф'юрі проти Джошуа, Усика та Уайта, – заявив Дюбеф SkySports. – Головне – що це хочуть бачити люди. Незалежно від порядку, Ф'юрі проти Джошуа – те, що хочуть бачити люди. Неважливо, що одного з них нещодавно перебоксували, бо кожен із них має круту фан-спільноту, і обидва вони – неймовірні особистості".

Джошуа, Ф'юрі та Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

"Ф'юрі та Джошуа проведуть щонайменше один поєдинок, тому що цього хочуть люди, – зауважив президент Top Rank. – Якщо у реванші з Джошуа Усик знову покаже себе неймовірним чином, публіка, мабуть, скаже: "Ми хочемо побачити Ф'юрі проти Усика". Що ж, ми як люди, залучені до процесу, маємо дати вболівальникам те, чого вони хочуть".

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Ф'юрі викреслив поєдинок із Усиком зі списку своїх бажаних протистоянь наступного року. А потрапили туди бій із Деонтеєм Вайлдером (знову!), два поєдинки з Ентоні Джошуа, а також бійки з Ділліаном Вайтом та Дереком Чісорою, з яким Ф'юрі раніше вже бився двічі.

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