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Усику, тобі кінець! Фанат Путіна сказав, що загубить українця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 грудня, 08:55
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Легендарний колись Рой Джонс вважає, що Олександр Усик ризикує пустити свою кар'єру під укіс, якщо опуститься із суперважів до крузервейту заради бою з Саулем Альваресом
Усик і куплений Путіним Джонс
Усик і куплений Путіним Джонс / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Рой Джонс відмовляє Олександра Усика від поєдинку із Саулем Альваресом, який сам українець не проти провести у майбутньому.

Сауль Альварес vs Олександр Усик
Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

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"Як на мене, Усик легко поб'є Сауля, українець занадто великий для Канело", – наводить слова Роя Джонса boxingnews24.

ТО В ЧОМУ ПРОБЛЕМА?

"Подивіться, що сталося з Чедом Доусоном, коли він опустився із напівважів до суперсереднього дивізіиону заради бою з Андре Вордом у 2012 році. То був кінець його кар'єри. Навіщо Усику робити це з собою?" – дивується Джонс.

Олександр Усик і Сауль Альварес
Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

"Усик може розкручувати тему з Канело, щоб отримати більше грошей за реванш з Джошуа. Якщо ж за бій із Саулем можна заробити вдвічі-втричі більше, ну, хіба що тоді це справді має сенс".

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

"З іншого боку, Усик чемпіон світу в суперважах. Там у нього є Джошуа, Вайлдер, а бій Усик – Ф'юрі взагалі став би одним із найбільших на планеті. То чи є сенс ризикувати згонкою ваги і опускатися донизу, якщо ти можеш залишатися там, де ти зараз, і домінувати у цьому дивізіоні?" – додав Рой Джонс.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі
Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

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ЩО ДУМАЄ УСИК

Цікаво, що сам Усик раніше заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною в крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зазначив українець.

Усик святкує перемогу над Джошуа
Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

ПРОДАЖНИЙ ДЖОНС

Щодо Роя Джонса, то, нагадаємо, 2015 року американець продався Росії та випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин із США".

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Бізнес він, до речі, хотів відкривати в окупованому Росією Криму. У відповідь Росія погасила податкові борги боксера у США у розмірі 3 млн. доларів.

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