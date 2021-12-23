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Усик, тебе конец! Фанат Путина сказал, что погубит украинца

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 декабря, 08:55
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Легендарный некогда Рой Джонс считает, что Александр Усик рискует пустить свою карьеру под откос, если опустится из супертяжей в крузервейт ради боя с Саулем Альваресом
Усик и купленный Путиным Джонс
Усик и купленный Путиным Джонс / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс отговаривает Александра Усика от поединка с Саулем Альваресом, который сам украинец не против провести в будущем.

Сауль Альварес vs Александр Усик
Сауль Альварес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

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"Как по мне, Усик легко побьет Сауля, украинец слишком крупный для Канело", – приводит слова Роя Джонса boxingnews24.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?

"Посмотрите, что случилось с Чедом Доусоном, когда он опустился из полутяжей в суперсредневесы ради боя с Андре Уордом в 2012 году. Это был конец его карьеры. Зачем Усику делать это з собой?" – недоумевает Джонс.

Александр Усик и Сауль Альварес
Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

"Усик может раскручивать тему с Канело, чтобы получить побольше денег за реванш с Джошуа. Если же за бой с Саулем можно заработать в два или три раза больше, ну, разве что тогда это действительно имеет смысл".

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

"С другой стороны, Усик чемпион мира в супертяжах. Там у него есть Джошуа, Уайлдер, а бой Усик – Фьюри вообще стал бы одним из крупнейших на планете. Так есть ли смысл рисковать сгонкой веса и опускаться вниз, если ты можешь оставаться там, где ты сейчас, и доминировать в этом дивизионе?" – добавил Рой Джонс.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми
Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

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ЧТО ДУМАЕТ УСИК

Интересно, что сам Усик ранее заявил, что не против подраться с Канело. "Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.

Усик празднует победу над Джошуа
Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

ПРОДАЖНЫЙ ДЖОНС

Что касается Роя Джонса, то, напомним, в 2015 году американец продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

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Бизнес он, кстати, хотел открывать в оккупированном Россией Крыму. В ответ Россия погасила налоговые долги боксера в США в размере 3 млн долларов.

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