Пішов проти народу: озвучено найкращого боксера України всіх часів

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик віддав перевагу Олександру Усику над братами Кличками та Василем Ломаченком – уболівальники з ним не згодні

Брати Клички і Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що найкращим боксером в історії України, з урахуванням кар'єрних досягнень, треба назвати Олександра Усика.

34-річний Усик – чемпіон світу та Олімпіади серед любителів, колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті та чинний володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкому дивізіоні.

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Останні Усик здобув завдяки вересневій перемозі над Ентоні Джошуа у Лондоні, яку українці назвали головною подією 2021 року для країни.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

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"Чи можна назвати Усика найкращим боксером в історії України? За досягненнями, безумовно, так. Розумієте, люди по-різному оцінюють. За досягненнями, безумовно, Сашко випередив усіх. А так, я б виокремив трійку – це Вася Ломаченко, Сашко Усик та Володимир Кличко. Ну і Віталій Кличко, звісно", – сказав українець Олександр Гвоздик в інтерв'ю каналу USACHEV TV.

Гвоздик та Вусік

Зазначимо, що думка Гвоздика відрізняється від вибору народу. Після перемоги Усика над Джошуа наш сайт провів опитування на визначення найкращого боксера в історії України. Ним за підсумками місячного голосування було названо Віталія Кличка.

Чудова четвірка. Кращі боксери в історії України / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, у народному голосуванні взяли участь майже 14 тисяч людей. Його результати виявилися такими:

1. Віталій Кличко – 39,72%

2. Олександр Усик – 31,76%

3. Володимир Кличко – 17,36%

4. Василь Ломаченко – 11,16%

ТАК УСИК ПЕРЕМІГ ВОСЕНИ ДЖОШУА