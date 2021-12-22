Названо подію року в Україні

Перші два рядки у списку головних досягнень за 2021 рік для українців посіли сенсаційна перемога Олександра Усика та медальний виступ наших паралімпійців у Токіо

Перемога Усика над Джошуа - подія №1 / Фото: Getty Images

Соціологічна група Рейтинг представила результати опитувань українців про топ-події країни 2021 року.

35% опитаного населення України найголовнішим досягненням країни назвали вересневу перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

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Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Нагадаємо, Усик здолав Джошуа в Лондоні одностайним рішенням суддів.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

На другому рядку опинився успіх українських паралімпійців у Токіо, його відзначили 32% опитаних.

На Паралімпійських іграх у Токіо збірна України посіла шосту сходинку медального заліку. Наші спортсмени вибороли 98 медалей, з них 24 – золоті.

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Максим Крипак – герой Паралімпіади / Фото: Reuters

Шосту сходинку в рейтингу головних досягнень країни посів вихід збірної України з футболу до 1/4 фіналу Євро. Так далеко на європейських чемпіонатах "синьо-жовті" ще ніколи не заходили.

Україна – чвертьфіналіст Євро / Фото: Getty Images

ДИВІТЬСЯ, ЯК УСИК ПЕРЕМІГ ДЖОШУА