Названо подію року в Україні

Соціологічна група Рейтинг представила результати опитувань українців про топ-події країни 2021 року.
35% опитаного населення України найголовнішим досягненням країни назвали вересневу перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
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Нагадаємо, Усик здолав Джошуа в Лондоні одностайним рішенням суддів.
На другому рядку опинився успіх українських паралімпійців у Токіо, його відзначили 32% опитаних.
На Паралімпійських іграх у Токіо збірна України посіла шосту сходинку медального заліку. Наші спортсмени вибороли 98 медалей, з них 24 – золоті.
Шосту сходинку в рейтингу головних досягнень країни посів вихід збірної України з футболу до 1/4 фіналу Євро. Так далеко на європейських чемпіонатах "синьо-жовті" ще ніколи не заходили.