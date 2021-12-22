Пошел против народа: озвучен лучший боксер Украины всех времен

Бывший чемпиона мира Александр Гвоздик отдал предпочтение Александру Усику над братьями Кличко и Василием Ломаченко – болельщики с ним не согласны

Братья Кличко и Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что лучшим боксером в истории Украины, с учетом карьерных достижений, нужно назвать Александра Усика.

34-летний Усик – чемпион мира и Олимпиады среди любителей, бывший абсолютный чемпиона мира в крузервейте и действующий обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе.

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Последние Усик добыл благодаря сентябрьской победе над Энтони Джошуа в Лондоне, которую украинцы назвали главным событием 2021 года для страны.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

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"Можно ли назвать Усика лучшим боксером в истории Украины? По достижениям, безусловно, да. Понимаете, многие люди по-разному смотрят. По достижениям, безусловно, Саша опередил всех. А так, я бы выделил тройку – это Вася Ломаченко, Саша Усик и Владимир Кличко. Ну и Виталий Кличко наверняка", – сказал украинец Александр Гвоздик в интервью каналу USACHEV TV.

Гвоздик и Усик

Отметим, что мнение Гвоздика отличается от выбора народа. После победы Усика над Джошуа наш сайт провел опрос на определение лучшего боксера в истории Украины. Им по итогам месячного голосования был назван Виталий Кличко.

Великолепная четверка. Лучшие боксеры в истории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, в народном голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек. Его результаты оказались такими:

1. Виталий Кличко – 39,72%

2. Александр Усик – 31,76%

3. Владимир Кличко – 17,36%

4. Василий Ломаченко – 11,16%

ТАК УСИК ПОБЕДИЛ ОСЕНЬЮ ДЖОШУА