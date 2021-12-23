Этого хочет президент: Усик вернулся в список соперников Фьюри

Тайсон Фьюри вычеркнул Александра Усика из списка своих соперников на 2022 год. А президент промоутерской компании Top Rank вернул туда украинца

Усик и Фьюри / Фото: Reuters

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, представляющий интересы Тайсона Фьюри, назвал трех боксеров, в поединках с которыми стоит ждать появления Цыганского короля. Усик – среди них.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Я бы с удовольствием увидел Фьюри против Джошуа, Усика и Уайта, – заявил Дюбеф SkySports. – Главное – что это хотят видеть люди. Независимо от порядка, Фьюри против Джошуа – то, что хотят видеть люди. Неважно, что одного из них недавно перебоксировали, потому что у каждого из них есть крутое фан-сообщество, и оба они – невероятные личности".

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

"Фьюри и Джошуа проведут как минимум один поединок, потому что этого хотят люди, – отметил президент Top Rank. — Если в реванше с Джошуа Усик снова покажет себя невероятным образом, публика, наверное, скажет: "Мы хотим увидеть Фьюри против Усика". Что ж, мы как люди, вовлеченные в процесс, должны дать болельщикам то, чего они хотят".

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Напомним, ранее Фьюри вычеркнул поединок с Усиком из списка своих желанных противостояний на следующий год. А вошли туда бой с Деонтеем Уайлдером (опять!), два поединка с Энтони Джошуа, а также драки с Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой, с которым Фьюри ранее уже бился дважды.

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