Человек, объявивший Усика чемпионом мира, попал в жуткое ДТП

Фартовый для Александра Усика американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте госпитализирован в критическом состоянии после ДТП на своем мотоцикле

Александр Усик и Дэвид Диаманте / Фото: Instagram

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Нью-Йорке, когда Дэвид Диаманте, один из самых известных ринг-анонсеров мира, двигался на своем байке по Третьей авеню в Бруклине.

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Как сообщает boxingscene, 50-летний Диаманте получил три трещины в позвоночнике, многочисленные переломы ребер, а также серьезную травму правого колена.

Дэвид был доставлен в больницу в критическом состоянии.



В ходе пятичасовой операции ринг-анонсеру вставили в позвоночник девять винтов, стержни и донорские материалы.



Сам Диаманте пребывает в сознании.

"Это будет тяжелый путь. Я получил серьезные травмы, понадобится время, чтобы оправиться после них. Это будет проблематично. Мне придется заново учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительный настрой и вернусь как можно скорее", – говорит ринг-анонсер.

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Отметим, что Дэвид Диаманте, известный своей колоритной прической – дредами по колена – работал на нескольких боях Александра Усика. В частности, он был шоуменом на взвешивании украинца перед победным для него поединком с Дереком Чисорой прошлогодней осенью.

Также Диаманте оглашал вердикт судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте, в котором Александр Усик в 2018 году победил в Москве россиянина Мурата Гассиева, заработав эксклюзивный кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере 10 млн долларов.