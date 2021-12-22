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Директор Усика стал адвокатом Джошуа

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 декабря, 11:29
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Сергей Лапин выступил в защиту британца Энтони Джошуа, которого на родине после поражения от Александра Усика обвиняют в трусливом боксе и неправильно выбранной тактике
Джошуа, Лапин и Усик
Джошуа, Лапин и Усик / Фото: Instagram

Директор команды Александра Усика и один из его тренеров Сергей Лапин выразил несогласие с тем, что победа украинца над Энтони Джошуа в сентябрьском поединке в Лондоне стала следствием тактических просчетов британца.

"Если честно, в бою с Усиком я увидел лучшую версию Джошуа за многие годы. Энтони волевой боксер, обладающий характером. На кону стояли все пояса, он пошел олл-ин, но проиграл. Я вообще не понимаю скептиков, утверждающих, что причиной победы Усика стала неправильная стратегия Джошуа", – приводит Mybettingsites.co.uk слова Сергея Лапина, выступившего в роли адвоката Эй-Джея.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Усик выиграл у Джошуа не лаки-панчем, как Руис, это была победа по всем статьям. Что касается реванша, сразу после окончания 12-го раунда в Лондоне я услышал, как Энтони сказал Усику: "Алекс, я знаю, как победить тебя, я хочу повторного боя". Он попытается вернуть себе титул. Мы определенно ждем очень крутого реванша", – добавил Лапин.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Сергей Лапин и Александр Усик
Сергей Лапин и Александр Усик / Фото: Instagram

Напомним, среди тех, от кого досталось Джошуа за первый поединок с Усиком, был известный британский боксер Дэвид Хэй, посоветовавший Эй-Джею в реванше добавить "грязи" – иначе тому труба.

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"В первом бою они мерились навыками. Все было чисто. Никаких столкновений головами, локтей, объятий, толчков, ударов по затылку. Бой был чистым, словно финал Олимпиады, но, Энтони, так ты не победишь такого соперника, как Усик", – сказал Хэй.

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