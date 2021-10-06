Чисто Усика не победить! Джошуа посоветовали добавить грязи

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал своему соотечественнику Энтони Джошуа, что тому нужно изменить для победы в реванше с Александром Усиком

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Звезды бокса продолжают перемывать косточки Энтони Джошуа после его сенсационного поражения Александру Усику на лондонском стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Обескураженный результатом того противостояния британец Дэвид Хэй решил дать несколько советов Джошуа, как в повторном поединке склонить чашу весов в свою пользу.

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"Поражение Джошуа от Усика стало для меня шоком. Три пояса ушли Украине. В реванше Энтони нужно быть более силовым", – заявил Boxing Social Хэй.

"Да, это было смело со стороны Джошуа – он попытался перебоксировать того, кого считают значительно лучшим боксером, чем он сам".

"Но вместо этого Джошуа нужно было делать то, что делал с Усиком Чисора, – сближаться, задираться с ним, наваливаться на него всей своей массой. То, что делал Леннокс Льюис с парнями поменьше – Дэвидом Туа и Томми Моррисоном. То, что Владимир Кличко делал со мной. У него же преимущество в весе".

Владимир Кличко vs Дэвид Хэй / Фото: Getty Images

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"Энтони излишне уповал на любительскую технику. Это был больше любительский бокс. Это напоминало просмотр финала Олимпиады. Они мерились навыками. Все было чисто. Никаких столкновений головами, локтей, объятий, толчков, ударов по затылку. Бой был чистым, словно финал Олимпиады, но так ты не победишь такого соперника, как Усик".

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Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.

Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.