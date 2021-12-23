Он убийца! На Усика ставит дом миллионер

Александр Усик настолько впечатлил своей сентябрьской победой над Энтони Джошуа, что на успех украинца в реванше смельчаки готовы ставить целое состояние

Александр Усик - чемпион супертяжелого веса / Фото: Reuters

Дэвид Хиггинс, миллионер и промоутер новозеландского боксера Джозефа Паркера, побившего на днях Дерека Чисору, предрекает Александру Усику победу и в реванше с Энтони Джошуа.

Ожидается, что он состоится весной 2022 года.

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"Если Джошуа набросится на Усика, если использует свой рост, вес и размах рук, то в таком случае он может нокаутировать украинца. Но если бы я ставил свой дом, то выбрал бы снова Усика. Он более всесторонне развит, боксерский "убийца", – приводит слова Дэвида Хиггинса boxingnews24.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, что в сентябре на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур" Усик победил Джошуа единогласным решением судей, отобрав у британца чемпионские титулы WBA, WBO и IBF.

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В Украине победу Усика над Джошуа назвали событием года.

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