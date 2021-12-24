Жертва Усика – найкращий! Українець назвав короля хевівейту

Потенційний бій за звання абсолютного чемпіона у хевівейті відбудеться восени 2022 року. На цей момент поясами у дивізіоні супертяжів володіють Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.
Свою трійку найкращих боксерів хевівейту назвав український боксер Владислав Сіренко, віддавши перевагу нещодавній жертві Олександра Усика.
"На цей момент я вважаю, що Тайсон Ф'юрі, Джошуа та Усик – це топ-3 супертяжа.
Якщо говорити про проспекти, то я б, напевно, сказав, що це Джо Джойс, Дюбуа і, напевно, Андерсон молодий, проспект із США, непростий боєць, думаю, що він має непогано собі показати.
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Кого вважаю найкращим? Навіть не знаю. Дуже складно вибрати. Я б, напевно, відзначив Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика на цей момент.
Але особисто мені дуже імпонує бокс Джошуа, тому мені дуже складно назвати одну конкретну людину", – поділився Сіренко в ефірі Youtube-каналу Тайк Майсон.
Зазначимо, що сам Владислав входить до ТОП-30 найкращих супертяжів світу і є другим серед українців, після Усика, у цій ваговій категорії.
Нагадаємо, 18 грудня Сіренко у скандальному бою переміг свого співвітчизника Андрія Руденка.
Тепер же Владислав хоче битися з колишнім чемпіоном у першій важкій вазі Муратом Гассієвим. Нагадаємо, Гассієв зустрічався з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської серії та програв.