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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Рефері допоміг "першому після Усика": найскандальніший нокаут року (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 23:40
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В андеркарді поєдинку Берінчик – Чанієв у Броварах український суперваж Владислав Сіренко зі скандалом здолав свого співвітчизника Андрія Руденка: дивіться, як це було
Сіренко зі скандалом переміг Руденка
Сіренко зі скандалом переміг Руденка / Фото: Instagram

Перед українсько-російською боєм Берінчик – Чанієв під Києвом, у битві суперважів непереможний Владислав Сіренко виграв технічним нокаутом у Андрія Руденка.

Але ця перемога викликала безліч суперечок.

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Рефері зупинив бій у шостому раунді, бо Руденко зависав на шиї у домінуючого Сіренка.

Однак у всьому іншому поєдинок був досить конкурентним. Моментами Руденко був дуже небезпечний. Не дивно, що багато вболівальників не зрозуміли рішення рефері. Ось їхні коментарі у Twitter:

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  • "Дуже дивна зупинка бою. Руденко безперечно залишався в боротьбі"
  • "Сіренко справлял хороше враження, особливо зі своїми аперкотами – але чому все закінчилося саме так, ве-е-е-елике запитання"
  • "Найгірша зупинка року, що тут казати.Нісенітниця, навіщо нам такий бокс?"
  • "Гей, реф, що це було?"

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Нагадаємо, що 38-річний Андрій Руденко мав побитися 25 грудня у Москві проти жертви Олександра Усика – Мурата Гассієва, але цей поєдинок скасували через травму росіянина.

Тепер побитися з Гассієвим у Москві бажає сам Сіренко, який виграв всі свої 19 боїв на профі-рингу, 16 із них – нокаутом.

Владислав Сіренко VS Мурат Гассієв
Владислав Сіренко VS Мурат Гассієв / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що промоутер Олександра Усика Олександр Красюк називає 26-річного Владислава Сіренка найкращим чинним суперважем України – якщо не враховувати Усика.

/ Фото: Instagram

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