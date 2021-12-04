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Жертві Усика зламали руку! Зірвалася бійка України з Росією у Сочі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 грудня, 23:59
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Бій російського суперважа Мурата Гассієва з українцем Андрієм Руденком, який мав би відбутися 25 грудня в Сочі, скасовано
Гассієв Усику програв, а перед Руденком зламався
Гассієв Усику програв, а перед Руденком зламався / Фото: Колаж: Сьогодні

Причина скасування бою з Руденком – Гассієву під час спарингів зламали руку.

"Я травмував руку і з цієї причини поєдинок буде перенесений на іншу дату. Я не сумую – трохи підлікуюсь і ще краще підготуюся до бою. Зате у хейтерів буде більше часу поскиглити, що мій час уже минув, і я вже не той, що раніше", – написав 28-річний Гассієв у себе в Instagram.

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Нагадаємо, три роки тому Мурат Гассієв програв Олександру Усику в Москві одноголосним рішенням суддів у бою за титул абсолютного чемпіона світу у крузервейті.

При цьому в Росії продовжують натякати на бажання взяти у Усика реванш.

"Мурат значно міцніший, ніж Джошуа. І б'є він сильніше, ніж британець", – каже тренер Гассієва Віталій Сланов.

Найцікавіше, що Усик був би не проти знову побитися з Гассієвим за умови, що "це буде вигідно обом".

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Олександр Усик і Мурат Гассієв
Олександр Усик і Мурат Гассієв / Фото: Getty Images

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