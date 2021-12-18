17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія 4
Вольфсбург 0
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Онлайн Берінчик - Чанієв 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Україна проти Росії! Онлайн бою Берінчик – Чанієв

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 11:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український боксер проведе свій шостий захист титулу WBO International. Його суперником буде колишній претендент на чемпіонський пояс IBF
Берінчик vs Чанієв
Берінчик vs Чанієв

У суботу, 18 грудня, у Броварах відбудеться вечір боксу. Головним стане поєдинок між українцем Денисом Берінчиком та росіянином Ісою Чанієвим.

Берінчик захищатиме титул WBO International у легкій вазі.

Реклама

Вечір боксу розпочнеться о 19:00 і ми проведемо онлайн-трансляцію подій у Броварах.

Читайте також: Ломаченко, посунься! Берінчик хоче битися з Камбососом цієї зими

Реклама

Послужний список

Денис Берінчик. 33 роки. Срібний призер чемпіонату світу-2011 та Олімпійських ігор-2012.

На професійному рингу провів 15 боїв – 15 перемог (9 нокаутом).

Реклама

Іса Чанієв. 29 років. На аматорському рингу немає досягнень. У профі провів 18 боїв – 15 перемог (7 нокаутом) та 3 поразки.

Читайте також: Повернення на ринг, борода та політичне питання. Про що говорив Берінчик перед боєм із Чанієвим

Титули

Берінчик має другорядний пояс WBO International з 2018 року. З того часу він уже п'ять разів його захищав.

А ось Іса Чанієв у 2019 році бився з Річардом Коммі за повноцінний чемпіонський титул за версією IBF. І програв нокаутом у другому раунді. Виграй тоді Чанієв, він би бився з Ломаченком, а не з Берінчиком.

Усі бої у Броварах

  • Денис Берінчик (15-0-0) – Іса Чанієв (15-3-0)
  • Владислав Сіренко (18-0-0) – Андрій Руденко (34-5-0)
  • Василь Чоботар (9-0-0) – Сагадат Рахманкул (8-2-0)
  • Арнольд Хегай (16-1-1) – Вісенте Мартін Родрігес (39-8-1)
  • Дмитро Митрофанов (11-0-1) – Берікбей Нуримбетов (8-4-1)
  • Ігор Шевадзуцький (8-0-0) – Каміл Соколовський (11-23-2)
  • Олександр Спірко (20-0-0) – Євген Кондратенко (5-16-0)
  • Алама Алмахмуд (3-0-0) – Нуман Охунов (0-3-0)

Читайте також: Краснодон – це Україна! Берінчик показав приклад Ломаченку перед боєм із росіянином

Хто фаворит

На українському боксері багато не заробиш. Денис Берінчик – явний фаворит бою. Котирування на його перемогу – 1.08, на успіх Чанієва – 7.00. На нічию – 21.00.

За прогнозами аналітиків, є великі шанси, що боксери пройдуть всю дистанцію. Котирування на перемогу за очками: Берінчик – 1.72, Чанієв – 15.00; достроково: Берінчик – 2.37, Чанієв – 13.00.

Якщо поєдинок таки завершиться раніше часу, то, швидше за все, Берінчик виграє нокаутом з 6 по 10-й раунди.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Аталанта

Сьогодні

16:00

Рома

1.72

4.10

4.80

Лідс

Сьогодні

19:30

Арсенал

3.85

3.90

1.92

Тоттенгем

Завтра

18:30

Ліверпуль

5.40

4.40

1.61
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
12 груд.
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
Сьогодні
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.08

Х

21.00

П2

7.00
Ставки на бокс
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти