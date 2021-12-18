Україна проти Росії! Онлайн бою Берінчик – Чанієв

Український боксер проведе свій шостий захист титулу WBO International. Його суперником буде колишній претендент на чемпіонський пояс IBF

Берінчик vs Чанієв

У суботу, 18 грудня, у Броварах відбудеться вечір боксу. Головним стане поєдинок між українцем Денисом Берінчиком та росіянином Ісою Чанієвим.

Берінчик захищатиме титул WBO International у легкій вазі.

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Вечір боксу розпочнеться о 19:00 і ми проведемо онлайн-трансляцію подій у Броварах.

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Послужний список

Денис Берінчик. 33 роки. Срібний призер чемпіонату світу-2011 та Олімпійських ігор-2012.

На професійному рингу провів 15 боїв – 15 перемог (9 нокаутом).

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Іса Чанієв. 29 років. На аматорському рингу немає досягнень. У профі провів 18 боїв – 15 перемог (7 нокаутом) та 3 поразки.

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Титули

Берінчик має другорядний пояс WBO International з 2018 року. З того часу він уже п'ять разів його захищав.

А ось Іса Чанієв у 2019 році бився з Річардом Коммі за повноцінний чемпіонський титул за версією IBF. І програв нокаутом у другому раунді. Виграй тоді Чанієв, він би бився з Ломаченком, а не з Берінчиком.

Усі бої у Броварах

Денис Берінчик (15-0-0) – Іса Чанієв (15-3-0)

Владислав Сіренко (18-0-0) – Андрій Руденко (34-5-0)

Василь Чоботар (9-0-0) – Сагадат Рахманкул (8-2-0)

Арнольд Хегай (16-1-1) – Вісенте Мартін Родрігес (39-8-1)

Дмитро Митрофанов (11-0-1) – Берікбей Нуримбетов (8-4-1)

Ігор Шевадзуцький (8-0-0) – Каміл Соколовський (11-23-2)

Олександр Спірко (20-0-0) – Євген Кондратенко (5-16-0)

Алама Алмахмуд (3-0-0) – Нуман Охунов (0-3-0)

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Хто фаворит

На українському боксері багато не заробиш. Денис Берінчик – явний фаворит бою. Котирування на його перемогу – 1.08, на успіх Чанієва – 7.00. На нічию – 21.00.

За прогнозами аналітиків, є великі шанси, що боксери пройдуть всю дистанцію. Котирування на перемогу за очками: Берінчик – 1.72, Чанієв – 15.00; достроково: Берінчик – 2.37, Чанієв – 13.00.

Якщо поєдинок таки завершиться раніше часу, то, швидше за все, Берінчик виграє нокаутом з 6 по 10-й раунди.